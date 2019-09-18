مكتوم بن محمد وهزاع بن زايد يعزيان ذوي الشهداء

المصدر: أبوظبي والفجيرة - وام

قدم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، واجب العزاء في شهيدي الوطن علي عبد الله الظنحاني وسيف ضاوي الطنيجي اللذين استشهدا أثناء أدائهما واجبهما الوطني.

وأعرب سموه - خلال زيارته أمس خيمتي العزاء بمنطقتي دبا والحنية في الفجيرة - عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن ينزلهما منازل الشهداء والأبرار والصالحين، ويسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم ذويهما الصبر وحسن العزاء.

وقدم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس، واجب العزاء في شهيدي الوطن علي عبد الله أحمد الظنحاني وسيف ضاوي راشد الطنيجي اللذين استشهدا أثناء أداء الواجب الوطني في أرض العمليات.

وأعرب سموه - خلال زيارة مجلسي العزاء في دبا الفجيرة ومنطقة الحنية في الفجيرة - عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الشهيدين، داعياً الله العلي القدير أن يشملهما بواسع رحمته ورضوانه، وينزلهما منازل الصديقين والأبرار، ويسكنهما فسيح جناته، ويلهم ذويهما جميل الصبر والسلوان.

مواساة

وقدم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس اللجنة التنفيذية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، واجب العزاء لأسرتي الشهيدين زايد مسلم العامري وصالح حسن بن عمرو اللذين استشهدا أثناء أدائهما واجبهما الوطني.

وأعرب سموهم - خلال زيارتهم أمس مجلسي العزاء بمنطقة بني ياس في مدينة أبوظبي - عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم لذوي الشهيدين، داعين الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن ينزلهما منازل الشهداء والأبرار، وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

وقدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، واجب العزاء لأسرتي الشهيدين ناصر محمد حمد الكعبي وسعيد أحمد راشد المنصوري، معرباً خلال زيارته أمس مجلسي العزاء بمنطقتي الفوعة ومنازف بمدينة العين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين.

وقدم الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، واجب العزاء لأسرتي الشهيدين ناصر محمد حمد الكعبي وسعيد أحمد راشد المنصوري.

وأعرب خلال زيارته، مساء أول من أمس، مجلسي العزاء بمنطقتي الفوعة ومنازف في مدينة العين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن ينزلهما منازل الشهداء والأبرار، وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

وقدم اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، واجب العزاء لأسرتي الشهيدين زايد مسلم العامري وصالح حسن بن عمرو.

وأعرب اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان خلال زيارته أمس مجلسي العزاء بمنطقة بني ياس في مدينة أبوظبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن ينزلهما منازل الشهداء والأبرار، وأن يسكنهما فسيح جنانه، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.