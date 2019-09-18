«تنفيذي الشارقة» يعدّل نظام التأمين الصحي

المصدر: الشارقة - البيان

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة القرار رقم «26» لسنة 2019 بتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم «19» لسنة 2018 بشأن نظام التأمين الصحي في إمارة الشارقة، وتضمن القرار عدداً من المواد القانونية التي تنظم العمل في نظام التأمين الصحي وحفظ حقوق المستفيدين منه.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، والذي عقد بمكتب سمو الحاكم.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات، والموافقة على جملة من القرارات بما يصب في خدمة التنمية الشاملة ويحقق رؤية إمارة الشارقة.

وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة، اعتمد المجلس التوصيات المقدمة من دائرة الموارد البشرية حول عدد من موظفي حكومة الشارقة الملتحقين بالدراسات العليا في جامعات متنوعة حول العالم، والتي من شأنها دعم مسيرتهم العلمية وتطوير معارفهم ومؤهلاتهم بما يخدم تأدية مهامهم الوظيفية.

واطلع المجلس على العرض المرئي المقدم من دائرة التخطيط والمساحة حول مشروع تأهيل السوق القديم بمدينة خورفكان، حيث أوضح المهندس خالد بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة، أنه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كانت الدائرة قد أنهت المرحلة الأولى من تأهيل السوق القديم، والمتضمنة ترميم عدد من المحال التجارية والمباني وتحسين الواجهات ورصف الطرق وتنفيذ مواقف للسيارات.

وأضاف رئيس دائرة التخطيط والمساحة أن المرحلة الثانية ستضم ترميم عدد من البيوت وتنفيذ مجموعة من الأنشطة والمرافق التي من شأنها إحياء السوق اقتصادياً واجتماعياً وترفيهياً، واختتم العرض بتقديم عدد من التوصيات التي وجّه المجلس برفعها إلى صاحب السمو حاكم الشارقة.