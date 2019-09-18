حكومة أم القيوين تنضم لبرنامج خصومات «امتيازات»

المصدر: أم القيوين - البيان

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، انضمام موظفي حكومة أم القيوين إلى قائمة المستفيدين من برنامج الخصومات الخاص بموظفي الحكومة «امتيازات»، إضافة إلى موظفي الحكومة الاتحادية وموظفي حكومة عجمان التي انضمت مطلع العام الجاري للبرنامج، وذلك في إطار مساعي الهيئة لتنفيذ مبادرات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وانضمت حكومة أم القيوين إلى برنامج «امتيازات» بموجب مذكرة تفاهم وقعت، مؤخراً، بين الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية والمجلس التنفيذي لحكومة أم القيوين، حيث مثل الهيئة مديرها العام الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور، في حين مثل المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين أمينه العام حميد راشد الشامسي.

وفي تصريح صحافي له بمناسبة توقيع مذكرة التفاهم أكد الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة: «أن انضمام حكومة أم القيوين إلى قائمة المستفيدين من برنامج «امتيازات»، يعكس الأهمية المتزايدة للبرنامج، وحرص الحكومات المحلية في الدولة على الاستفادة من العروض والخصومات والمزايا التي يقدمها للموظفين».

ومن جانبه، ثمّن حميد راشد الشامسي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين التعاون البنّاء بين حكومة أم القيوين والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والذي أثمر عن انضمام حكومة أم القيوين لبرنامج الخصومات الخاص بموظفي الحكومة «امتيازات»، مؤكداً أن هذه الخطوة ستسهم بلا شك في ترسيخ مقومات وأسباب السعادة لجميع موظفي حكومة أم القيوين، ومضاعفة العمل وزيادة الإنتاجية.