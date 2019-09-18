«طرق دبي» تستضيف «مكعب المهارات» لتطوير واكتشاف قدرات الموظفين

Ⅶ دبي - البيان

استضافت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وفداً من مبادرة «مكعب المهارات»، وذلك ضمن البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة، والتي تُعنى بترسيخ مبدأ التعلم مدى الحياة واستكشاف المهارات واستثمارها لتطوير الذات والقدرات.

وعبّر منصور الفلاسي، مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير بقطاع الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة، عن اعتزازه باستضافة الحدث الذي سوف يُسهم في تطوير مهارات الموظفين واكتشاف مواهب الكوادر الوظيفية وخريجي الجامعات بشكل عام، مما يساعد على تحقيق أهداف حكومة دبي وغايات الهيئة وفق أفضل المعايير العالمية.

وأضاف: «إن البرنامج نظّم ورشتي عمل على مدى يومين حضرها ممثلون من البرنامج و50 موظفاً من الهيئة، حيث تم تعريفهم بمبادرة «مكعب المهارات» التي تضمنت عدداً من الأنشطة التعليمية، وكذلك حملة «مهاراتي مستقبلي 12×12»، والتي تم إطلاقها في يونيو الماضي والمعنيّة بمناقشة مهارة من المهارات الـ 12 التي حددها البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة بواقع مهارة كل شهر على مدى عام».

مهارات

وأوضح منصور الفلاسي: «أن المهارة التي تم اعتمادها وتسليط الضوء عليها لهذا الشهر هي المهارة العلمية، وقدم الورش التفاعلية متخصصون من البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة، حيث تم العمل على اكتشاف مهارات الموظفين، وكيفية استثمارها في دفع عجلة التقدم في المجال الوظيفي والشخصي».