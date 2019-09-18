اللجنة العليا للأخوة الإنسانية تضم الحاخام بروس لوستيج إلى عضويتها

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية عن ضم الحاخام م. بروس لوستيج كبير الحاخامات في المجمع العبري بواشنطن إلى عضويتها، وبهذا يصبح عدد أعضاء اللجنة 8 أعضاء معنيين بتحقيق الأهداف الواردة في وثيقة الأخوة الإنسانية.

وعبر الحاخام م. بروس لوستيج عن بالغ امتنانه لكل من قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، على دعمهما وتشجيعهما لعمل اللجنة، وبذلهما خالص جهودهما في سبيل تحقيق تلك الغايات السامية، وتوجه بشكره إلى اللجنة على هذا الترشيح كممثل للمجتمع اليهودي، مبدياً قبوله لهذه المهمة، وسعادته بشهادة توقيع هذه الاتفاقية التاريخية.

عدالة

وقال الحاخام م. بروس لوستيج: «لقد كان أملي معقودا بأن يكون التوقيع حدثا فاصلا لبدء مبادرات جديدة لبناء الجسور بين قيادات الأديان والمجتمعات لتعزيز السلام والتلاحم في عالمنا الممزق».

مضيفاً: «إنه ليشرفني أن أنضم إلى الأفراد الموقرين الذين يعملون في الدفاع عن المحبة في وجه الكراهية، والعدالة في وجه الظلم، والإيمان في وجه الخوف، وأن نتذكر أنه من خلال معرفتنا كأبناء لسيدنا إبراهيم بأننا جميعا مخلوقون بالمشيئة الإلهية، لذا علينا أن نطلب العدالة والسلام لكل البشر. أطلب من الله أن يمنح كل واحد منا القوة والشجاعة لتحقيق الانسجام والأمل والعدالة والمحبة في هذا العالم الممزق، وعلى النحو المرجو في إعلان الأخوة الإنسانية، وهو ما يطالب به إيماننا المشترك بالله».

هذا، ورحب المطران ميغيل أنخيل أيوسو غويكسوت رئيس اللجنة بالحاخام م. بروس لوستيج كعضو جديد، وقال: «إن اللجنة ترحب بكل الكفاءات والشخصيات الدينية والثقافية، وكل من قد يساهم في تحقيق الغايات السامية التي أنشئت من أجلها وثيقة الأخوة الإنسانية»، وأكد أن اللجنة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى لقاء عدد مهم من القيادات والرموز للتنسيق بشأن المبادرات والمشاريع التي تعمل على تنفيذها اللجنة.

تأسيس

الجدير بالذكر أن الحاخام م. بروس لوستيج قد أسس أول قمة إبراهيمية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر قادت بعدها إلى تأسيس أول لقاء طاولة مستديرة إبراهيمية جمعت بين المسيحيين واليهود والمسلمين من أجل الحوار، وذلك بالتعاون مع كل من البيشوب جون شان والبروفسور أكبر آمد، كما تم تكريمه من قبل الملك محمد السادس ملك المغرب نظير جهوده.

ويعد ترشيح رجل دين يهودي لعضوية لجنة عالمية تضم رجال دين إسلاميين ومسيحيين أمرا فريدا يؤكد على اتساق العمل مع مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها شيخ الأزهر وبابا الكنيسة الكاثوليكية في أبوظبي في فبراير الماضي، والتي تعد ميثاقا يتعهد من خلاله الأطراف بالعمل على تحقيق السلام ومجابهة دعاة العنف والكراهية والتطرف من كل الأديان والمعتقدات.

مسؤوليات

يعد الحاخام م. بروس لوستيج كبير الحاخامات في المجمع العبري بواشنطن لأكثر من 25 عاما، شغل فيها عددا من المهام والمسؤوليات اليومية المتمثلة في قيادة أكثر من 2800 تجمع عائلي، بالإضافة إلى أدوار قيادية في المجتمعات اليهودية المحلية والدولية. ويعد الحاخام م. بروس لوستيج ناشطا اجتماعيا ملتزما، وقد اعترفت مجلة نيوزويك بأنه أحد الحاخامات الأكثر نفوذا في أمريكا.