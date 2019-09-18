الإمارات تبحث تعزيز الشراكة العالمية في القضايا البحرية

المصدر: دبي - البيان

اختتم وفد الدولة برئاسة معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، مشاركته في الجلسة الوزارية التي أقيمت على هامش فعالية الحدث المصاحب ليوم الملاحة البحرية العالمي 2019 في كولومبيا بمشاركة وزراء من عدد من الدول.

وألقى معالي الوزير كلمة افتتاحية لاجتماع الطاولة المستديرة تحت عنوان «استراتيجية تعزيز الشراكة العالمية»، أكد فيها على أهمية الشراكات والتعاون بين دول العالم في القضايا البحرية ومعالجة التحديات التي تواجه هذا القطاع.

وتطرقت الجلسة الوزارية إلى استراتيجية تعزيز الشراكة العالمية والتعاون الإقليمي في القضايا البحرية وبحث كافة المسائل التي تهم القطاع البحري، حيث شدد النعيمي على تعميق التواصل مع كافة الجهات في سبيل تعزيز التعاون لمواجهة تحديات القطاع البحري، مؤكداً حرص دولة الإمارات على المشاركة في كافة الأحداث والفعاليات الدولية والإقليمية التي تُعنى بتنمية وتطوير القطاع البحري وترسيخ مكانته كصناعة مؤثرة في التنمية الاقتصادية.

وقال النعيمي: «تؤكد مشاركتنا في الجلسة الوزارية على مضي الإمارات في دعم كافة الجهود الرامية إلى مواجهة تحديات القطاع البحري وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية في القضايا البحرية من أجل تطوير واستدامة هذا القطاع نظراً لدوره في التنمية الاقتصادية. ونحن حريصون على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات العاملة في الصناعة البحرية، والمشاركة في كافة الأحداث الدولية والإقليمية في القطاع البحري بغية الاطلاع على أعلى المعايير العالمية وأحدث الممارسات المتبعة دولياً في هذا المجال».