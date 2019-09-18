مواصلات الإمارات توفر 753 حافلة لتقديم خدمات النقل الجامعي

المصدر: دبي ــ البيان

استقبلت مواصلات الإمارات العام الجامعي الجديد بتقديم خدمات النقل لما يناهز 10,090 من طلبة الجامعات عبر 753 حافلة لنقل الطلبة المنتسبين من وإلى عدد من الكليات والجامعات والمعاهد الأكاديمية في الدولة.

وكشف بدر العطار المدير التنفيذي للنقل والتأجير في دبي والشارقة في مواصلات الإمارات، أنه يتم تنظيم عدة رحلات يومياً ما بين المؤسسة الجامعية وأماكن سكن الطلبة وبالتنسيق مع المؤسسات الجامعية بما يضمن تلبية جميع مواعيد الطلبة والالتزام بجداول المحاضرات والأنشطة، مؤكداً أن المؤسسة تستقبل العام الجامعي بجاهزية أسطولها من الحافلات والكوادر البشرية العاملة من سائقين وإداريين.

وأشار العطار إلى أن المؤسسة وفرت 753 حافلة لتقديم خدمات النقل الجامعي، تتميز بحداثتها ومراعاتها لأفضل المواصفات الفنية واشتراطات الجودة، وذلك بما يضمن تحقيق أعلى مستويات السلامة والراحة والرفاهية للطلبة الجامعيين المنقولين وتحقيق سعادتهم.