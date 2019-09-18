منتدى يناقش أبرز تحديات سلامة الأطفال

المصدر: الشارقة - البيان

استضاف منتدى سلامة الطفل الأول، الذي نظمته إدارة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، أكثر من 100 من ممثلي الإدارات والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون الطفل والأسرة والعمل التربوي والثقافي والمجتمعي، إلى جانب نخبة من الإعلاميين والصحافيين في الإمارات.

وأقيم المنتدى، أمس، تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، تحت شعار «إعلام مسؤول طفل آمن»، بمشاركة 8 جهات حكومية، وبشراكة استراتيجية من المجلس الوطني للإعلام، ووزارة تنمية المجتمع، والنيابة العامة الاتحادية.

وفي كلمتها خلال افتتاح المنتدى، قالت هنادي صالح اليافعي، مديرة إدارة سلامة الطفل: «نعمل على أن يكون هذا المنتدى منبراً لصناع القرار والخبراء والمختصين في التربية والتعليم والتوعية والإرشاد لمناقشة أبرز التحولات والظواهر والتحديات الخاصة بسلامة أطفالنا في دولة الإمارات، ونتطلع أن يتحول بتعاون ودعم الشركاء، إلى فعالية سنوية نطرح من خلالها المنجزات التي تحققت على مدار العام، ونبلور خططاً مستقبلية لتذليل العقبات أمام تحقيق أهدافنا المشتركة: سلامة كل طفل في الشارقة والإمارات».

وأضافت: «نهدف من خلال المنتدى إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات إعلامياً بما يختص بتناول قضايا وأخبار الأطفال، وترسيخ قيم احترام حقوق الطفل وكرامته، وحماية الهوية الشخصية وضمان الحق في الخصوصية، والامتناع عن ذكر تفاصيل محرجة، إلى جانب حماية الطفل من التمييز على أساس الجنس أو اللون أو العرق أو الديانة أو الجنسية في التغطيات الإعلامية، كما نسعى إلى تحفيز الجهات الإعلامية لممارسة دورها بفاعلية في رصد الأخبار والتغطيات الإعلامية التي لا تراعي القوانين والمبادئ والمواثيق المهنية الضابطة».

وختمت اليافعي: «نحن على ثقة برغبة جميع الأطراف المعنية بالوصول إلى سياسة إعلامية وطنية آمنة موحدة حول التغطية الإعلامية والرقمية لقضايا الطفل في الدولة»، ودعت اليافعي إلى التوافق على نهج لإرشاد الإعلاميين عند تناول قضايا خاصة بالأطفال ويستجيب للتحديات التي استحدثتها وسائل الإعلام الإلكترونية.

مشاركة

شارك في أولى جلسات المنتدى كل من اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، والعقيد فيصل الشمري، العضو المؤسس ورئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل، والدكتور وليد خالد الحمادي، وكيل نيابة أول مدير نيابة الأحداث في نيابة الشارقة الكلية، وحسن يعقوب المنصوري، الأمين العام لمجلس الشارقة للإعلام.