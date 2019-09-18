8000 استشارة مجانية قدمتها محاكم دبي عبر برنامج «شور» منذ 2012

المصدر: دبي - البيان

قدمت محاكم دبي من خلال برنامج «شور» برنامج المحامين التطوعي للاستشارات القانونية المجانية منذ انطلاقه في الربع الرابع من عام 2012 أكثر عن 8000 استشارة قانونية، وانضمام 94 مكتب محاماة للبرنامج، وحصل البرنامج على جوائز عديده منها: جائزة أوائل الإمارات 2017 وجائزة الفكرة المبدعة في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز 2015، وبلغت نسبة الرضا في العام الجاري عن البرنامج 98%، لتعزيز ثقة المجتمع بالنظام القضائي من خلال تقديم استشارات قانونية مجانية حول مختلف أنواع القضايا والدعاوى، بمشاركة محامين متخصصين يتطوعون للقيام بهذه الخدمة، واستجابة لاحتياج فئات معينة، لتحقيق أعلى مستويات رضا وسعادة المتعاملين

وأشار شمس الدين البدوي رئيس قسم توجيه المتقاضين في محاكم دبي، إلى أن برنامج المحامين التطوعي للاستشارات القانونية المجانية هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، تم تصميمه بالتعاون بين محاكم دبي ومكاتب المحاماة في إمارة دبي، مشيراً إلى أن التقاضي في العصر الحديث يتضمن السير في إجراءات قانونية تتصف في الكثير من جوانبها بالتعقيد والطابع الفني الذي يتطلب الاستعانة بمساعدين متخصصين تعارف على قيامهم بهذا الدور في جميع دول العالم في مقدمتهم المحامي، وضمن المبادرات المجتمعية الرائدة، وانطلاقاً من الشراكة التي تجمع محاكم دبي وجميع مكاتب المحاماة في إمارة دبي تم تصميم «برنامج الاستشارات القانونية المجانية» لتقديم العون المبدئي للمتقاضين لتعينهم على السير في الدعاوى بشكل سليم.