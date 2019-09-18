«ناشيونال جيوغرافيك»: شعب الإمارات من أكثر الشعوب وعياً بقضايا البيئة

المصدر: دبي - سيد صالح

أكدت الجمعية الجغرافية الوطنية «ناشيونال جيوغرافيك سوسايتي» الأمريكية أن شعب الإمارات يتمتع بوعي وفهم عاليين لقضايا البيئة العالمية، ويدرك جيداً أهمية الحفاظ على الطبيعة العالمية وعناصرها من أشكال الضرر المختلفة كانقراض الحيوانات النادرة على سبيل المثال.

وأجرت «ناشيونال جيوغرافيك» أخيراً استبياناً بالاشتراك مع شركة «إبسوس» الفرنسية المتخصصة في تحليل البيانات، وذلك للوقوف على مستوى إدراك الشعوب للقضايا البيئية العالمية المتنوعة في 12 دولة تنشط بها الجمعية، وهي: الإمارات، والولايات المتحدة، وأستراليا، والمملكة المتحدة، والهند، والصين، وكوريا الجنوبية، والبرازيل، والمكسيك، وإندونيسيا، وكينيا، وجنوب أفريقيا.