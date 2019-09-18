«قيادات الشرطة» يستعرض البلاغات المسجلة في الدولة وجنسيات مرتكبيها

المصدر: البيان الإلكتروني

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية، اجتماع المجلس الذي عقد بنادي ضباط شرطة دبي، وذلك لاستعراض عدد من المواضيع الأمنية والاستراتيجية من أهمها البلاغات المسجلة على المستوى الاتحادي وجنسيات مرتكبيها.

حضر الاجتماع اللواء عبد العزيز مكتوم الشريفي، مدير عام الأمن الوقائي بوزارة الداخلية، واللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، واللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، واللواء الشيخ سلطان النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، واللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، قائد عام شرطة أم القيوين، واللواء جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني، والعميد ركن الدكتور علي سالم الطنيجي، مدير عام العمليات المركزية بوزارة الداخلية، والعميد حمد عجلان العميمي، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية، والعميد محمد بن نايع الطنيجي، نائب القائد العام لشرطة الفجيرة، والعميد عبد الله مبارك بن عامر، نائب قائد عام شرطة الشارقة، والعميد عبد العزيز الأحمد، نائب مدير عام الشرطة الجنائية، الأمين العام لمجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية، والعقيد الدكتور فيصل سلطان الشعيبي، مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية، وعدد من كبار الضباط بالوزارة.

السياسات التشغيلية

كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع والسياسات التشغيلية العامة لوزارة الداخلية، والتي تتعلق باستراتيجية تطوير الأداء، في كافة قطاعات الوزارة، وعرض لسيناريوهات لأساليب التحقيق التي تحري بعد وقوع حوادث تهدد الأمن، ومهام واستعدادات وإجراءات فرق التحقيق قبل وخلال وبعد وقوع الحادث، وسياسة تسجيل البلاغات الجنائية، والقوانين المرتبطة بها.

واطلع المجلس على مبادرة «مشروع قائد» الذي قدمه مجلس الشباب بوزارة الداخلية، والذي يهدف الى تمكين العاملين من فئة الشباب لاكتساب المهارات من خلال الاحتكاك المباشر بالقادة مما يوفر لهم الفرصة لتعلم واكتساب المهارات القيادية والخبرات والمعارف الضمنية.

واطلع المجلس على بعض التجارب الناجحة التي طبقت على مستوى الوزارة للمشاركة فيها بمسابقات التميز.

وناقش المجلس عدداً من الأمور الأخرى، وأصدر توصياته في عدد من المبادرات والمشاريع المتعلقة بعمل كافة قطاعات الوزارة بالدولة.