محمد بن زايد يستقبل الوزير المنسق للشؤون البحرية في إندونيسيا

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الجنرال لوهوت بنسار باندجيتان الوزير المنسق للشؤون البحرية في جمهورية إندونيسيا الذي يقوم بزيارة للدولة حاليا.

وبحث سموه والوزير الضيف - خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر - علاقات الصداقة والتعاون الثنائي وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة.

وتبادلا خلال اللقاء الأحاديث الودية حول فرص التعاون وإمكانيات توسيعها بين الجهات المعنية في البلدين في مجالات الشؤون البحرية والاستثمارية والاقتصادية.

حضر مجلس قصر البحر سمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة .