تخريج 82 طالب ماجستير في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية

المصدر:
  • دبي- وائل نعيم
التاريخ:

شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، تخريج 82 طالبا وطالبة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، من 4 برامج ماجستير هي: الإدارة الحكومية، السياسة العامة، إدارة الابتكار، والماجستير التنفيذي في الإدارة العامة، وذلك خلال حفل نظمته الكلية اليوم في مركز دبي التجاري العالمي بحضور حميد القطامي رئيس مجلس أمناء الكلية والدكتور علي سباع المري الرئيس التنفيذي للكلية وعدد من كبار المسؤولين.

وأعلن حميد القطامي خلال كلمة القاها خلال الحفل عن توجه كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية لتخصيص برامج نوعية لمنح درجة الدكتوراه، لتكون الكلية المركز العلمي والتعليمي والبحثي المتكامل في المنطقة.

 

كلمات دالة:
  • كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية،
  • حفل تخرج،
  • سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم،
  • حميد القطامي
طباعة Email
تعليقات

تعليقات

↑ أعلى