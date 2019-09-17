مكتوم بن محمد وسرور بن محمد وهزاع وسيف بن زايد يعـزون في شهداء الوطن

المصدر: أبوظبي ودبي والفجيرة- البيان، ووام

قدّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، واجب العزاء في شهيدي الوطن المغفور لهما، بإذن الله تعالى، صالح حسن صالح بن عمرو، وزايد مسلم سهيل العامري، اللذين انتقلا إلى جوار ربهما أثناء أدائهما واجبهما الوطني.

وأعرب سموه خلال زيارته، أمس، مجلسي العزاء بمنطقة بني ياس بأبوظبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن ينزلهما منازل الشهداء والأبرار والصالحين، ويسكنهما فسيح جناته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

كما قدّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، واجب العزاء لأسرتي الشهيدين المغفور لهما، بإذن الله تعالى، ناصر محمد حمد الكعبي، وسعيد أحمد راشد المنصوري، وذلك خلال زيارة سموه مجلسي العزاء بمنطقتي الفوعة ومنازف بمدينة العين.

وأعرب سمو نائب حاكم دبي، عن صادق عزائه ومواساته لذوي الشهيدين، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يتغمدهما بواسع رحمته ورضوانه ويسكنهما فسيح جناته ويلهم أهلهما وذويهما الصبر وحسن العزاء - إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

وقال سموه، أمس، في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «زرت اليوم مجالس عزاء شهيدي الوطن زايد العامري وصالح بن عمرو.. جنود الإمارات هم جنود الفخر وأبطال الميدان وشهداء سطروا أسمى آيات البطولة.. إلى جنات الخلد بإذن الله».

مواساة

وقدم سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، واجب العزاء لأسرتي الشهيدين ناصر محمد حمد الكعبي، وسعيد أحمد راشد المنصوري.

وأعرب سموه - خلال زيارته، أمس، مجلسي العزاء بمنطقتي الفوعة ومنازف في مدينة العين - عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن ينزلهما منازل الشهداء والأبرار وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

وقدم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يرافقه سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة الرياضي الثقافي، أمس، واجب العزاء في شهداء الوطن سعيد أحمد راشد المنصوري، وناصر محمد حمد الكعبي، وزايد مسلم سهيل العامري، وصالح حسن صالح بن عمرو.

وأعرب سموهما خلال زيارتهما مجالس العزاء في منطقتي الفوعة ومنازف بمدينة العين ومنطقتي الشوامخ وبني ياس في أبوظبي، عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الشهداء، داعين الله العلي القدير أن يشملهم بواسع رحمته ورضوانه وينزلهم منازل الصديقين والأبرار ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان.

وقدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، أمس، واجب العزاء لأسرتي الشهيدين علي عبدالله أحمد الظنحاني، وسيف ضاوي الطنيجي.

جاء ذلك خلال زيارة سموهما مجلسي العزاء في دبا الفجيرة ومنطقة الحنية في الفجيرة - وأعرب سموهما عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما لذوي الشهيدين، داعين الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن ينزلهما منازل الشهداء والأبرار وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

كما قدم سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، واجب العزاء لأسرتي الشهيدين ناصر محمد حمد الكعبي، وسعيد أحمد راشد المنصوري خلال زيارته مجلسي العزاء بمنطقتي الفوعة ومنازف بمدينة العين.

واجب

وقدم سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، واجب العزاء إلى أسرتي الشهيدين زايد العامري وصالح بن عمرو، اللذين استشهدا أثناء أدائهما واجبهما الوطني.

وأعرب سموه - خلال زيارته أمس مجلسي العزاء بمنطقة بني ياس في أبوظبي - عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن ينزلهما منازل الشهداء والأبرار وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

وقدم واجب العزاء الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات، وعدد من الوزراء والمسؤولين وضباط القوات المسلحة وجموع المواطنين والمقيمين.

وقدم الجنرال لوهوت بينزار باندجايتان وزير تنسيق الشؤون البحرية في جمهورية إندونيسيا، واجب العزاء لأسرتي الشهيدين زايد العامري وصالح بن عمرو.

وأعرب خلال زيارته، أمس، مجلسي عزاء الشهيدين بمنطقة بني ياس في أبوظبي يرافقه معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن ينزلهما منازل الشهداء والأبرار وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

مواساة

قدم الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة، يرافقه عدد من كبار الضباط، واجب العزاء إلى أسرة الشهيد الوكيل أول علي عبدالله أحمد الظنحاني الذي استشهد أثناء أدائه واجبه الوطني.

وأعرب المزروعي - خلال زيارته أمس مجلس العزاء في «مـــدينة دبا الفجـــيرة» - عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغــمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الشهداء والأبرار وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.