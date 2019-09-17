مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لـ«البيان»: تسليم المرحلتين 2 و3 من مشروع «حتا» خلال 4 أشهر

المصدر: دبي ـــ أحمد يحيى

أكد المهندس محمد بورحيمة مساعد المدير التنفيذي للقطاع الهندسي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لـ«البيان» أن: «المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع حتا السكني سيتم الانتهاء منها وتسليمها خلال الــ 4 شهور المقبلة»، لافتاً إلى أن المشروع يتكون من 346 مسكناً، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى، والتي تتكون من 80 مسكناً، وتم تسليمها والسكن فيها، وتبلغ تكلفة المشروع 560 مليون درهم.

وذكر أن منطقة حتا تلقى اهتماماً كبيراً، حيث تم خلال الفترة الماضية إطلاق مشروع جديد في المنطقة، يتكون من 26 فيلا بمساحة 3000 قدم مربعة، وسيتم تصميمها بطرز مختلفة، وبتكلفة تقدر بحوالي 30 مليون درهم، مبيناً أن المشروع سينفذ في العديد من المناطق، بعد دراسة حاجة المستفيدين للسكن بالقرب من مساكن عائلاتهم، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع نهاية العام المقبل.

وبين بورحيمة أن مشروع حتا يتألف من نموذجين، الأول عبارة عن 4 غرف نوم، بعدد إجمالي 329 مسكناً، والثاني عدد 2 غرف نوم، كما أن النموذج الأول عبارة عن 4 غرف نوم، مكون من دورين، بمساحة إجمالية للنموذج تبلغ 4222 قدم مربعة، ويتنوع بين 3 طرازات، إسلامي ومحلي وأندلسي، فيما النموذج الثاني يتكون من غرفتي نوم من دور واحد، بمساحة إجمالية للنموذج تبلغ 2425 قدم مربعة، وكذلك يتنوع بين 3 طرازات، إسلامي ومحلي وأندلسي، مع مراعاة إمكانية التوسع المستقبلي.

وشرح أن التصميم الإسلامي يعكس روعة البناء الإسلامي، من خلال استخدام العناصر المعمارية التي تعكس ثراء الموروث، والذي يفضله هذا الكثير من المستفيدين، فيما يعكس التصميم الأندلسي، روعة التفاصيل البنائية التي يتميز بها هذا النمط البنائي، والتي يميزها أسقف القرميد، وأضاف: «يعكس التصميم المحلي روعة التراث المعماري المحلي، وما يتفرد به من عناصر بنائية مميزة، كالبراجيل والنقوش والزخارف المحلية، بالإضافة إلى الألوان الرملية الهادئة المستمدة من طبيعة البيئة المحلية».

وأوضح مساعد المدير التنفيذي للقطاع الهندسي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أنه يتم بناء كل منزل على أرض مستقلة خاصة به، بحيث يكون لكل منزل محيط واسع ومواقف للسيارات، فضلاً عن غرفة خادمة وغرفة غسيل ومخزن.