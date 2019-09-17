بلدية دبي تحدد 3 أنواع للمباني المشمولة بالتدقيق الإنشائي

المصدر: دبي- وائل نعيم

حددت بلدية دبي 3 أنواع للمباني المشمولة بالتدقيق الإنشائي على الأبنية الصادرة عن إدارة التراخيص في البلدية، وذلك من خلال تعميم وجهته إلى جميع مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات العاملة في إمارة دبي، حيث تم تعديل أنواع المباني في التعميم رقم 237، وتضمن النوع الأول: المباني المرتفعة من 120 متراً فأكثر، والنوع الثاني: المباني التي يستخدم فيها نظام إنشائي غير تقليدي يتطلب خبرات تخصصية، أما النوع الثالث فيشمل المباني التي مساحة البناء المتصلة فيها من 50 ألف متر مربع فأكثر.

وأوضحت بلدية دبي: «إنه إضافة إلى ضرورة الاشتراطات والمتطلبات المنصوص عليها في الأمر المحلي رقم 3 لسنة 1999، بشأن تنظيم أعمال البناء في إمارة دبي والقرارات الصادرة بموجبه، فإنه يجب عند تقديم طلب ترخيص المباني سالفة الذكر أن يتم التدقيق المسبق على التصميم الإنشائي ومخططات المباني من قبل مكتب استشارات هندسية «طرف ثالث» مؤهل ومرخص للعمل في مجال التدقيق الإنشائي في إمارة دبي، يتم تكليفه بذلك من قبل مكتب الاستشارات الهندسية الرئيسي.

كما يجب أن يرفق مكتب الاستشارات الهندسية الرئيسي للبلدية مع المخططات المقدمة للترخيص كتاباً صادراً عن مكتب الاستشارات الهندسية المدقق «الطرف الثالث»، يقر فيه بأنه قام بتدقيق التصميم الإنشائي للمشروع والمخططات، استناداً إلى جميع متطلبات الكودات العالمية المعتمدة، وأنها مطابقة للمواصفات والمقاييس والشروط المحلية لبلدية دبي، وتحقق شروط الأمن والسلامة الإنشائية».

وأضافت: «يتم في جميع المباني المدرجة تحت النوع الأول، إرفاق نتائج دراسة تأثير فحص التربة عليها مع المخططات والحاسبات الإنشائية المقدمة للترخيص، ويجوز لمكتب الاستشارات الهندسية الحصول على اعتماد الفكرة التصميمية للمشاريع المشمولة بهذا التعميم من خلال تقديمها تقديماً أولياً».