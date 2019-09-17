جلسات توعية وورش عمل للابتكار المؤسسي

المصدر: دبي - البيان

تنظم هيئة تنمية المجتمع في دبي، سلسلة من ورش العمل التدريبية والجلسات التوعوية لموظفيها من جميع الفئات الوظيفية، بهدف نشر ثقافة الابتكار المؤسسي وتعزيز المهارات التكاملية للموظفين ضمن منظومة العمل الابتكارية، وإيجاد بيئة عمل محفزة للإبداع والابتكار في مجال الخدمات الاجتماعية المقدمة لأفراد المجتمع من مختلف الفئات.

يأتي ذلك ضمن استراتيجية عمل الهيئة الرامية إلى إشراك موظفيها في منظومة التطوير والابتكار المؤسسي بما يلبي المتطلبات المتغيرة للتنمية الاجتماعية واحتياجات أفراد المجتمع، ويدعم تنافسية الهيئة على مستوى الخدمات الحكومية، وبما يحقق رؤية القيادة في استشراف المستقبل وتعزيز ريادة العمل الحكومي في دبي.

وسترتكز محاور النقاش في ورش العمل، على التحديات التي يواجهها قطاع العمل الاجتماعي وتتعامل معها الهيئة، وبحث مقترحات ابتكارية وحلول متنوعة وصياغة سيناريوهات بديلة تتيح سد الفجوات واستمرارية التحسين في مجال الخدمات الاجتماعية.

وبدأت ورش العمل والتي تقام بالتعاون مع اختصاصيين في مجال التميز المؤسسي والابتكار في الخدمات، بجلسة عمل لفريق القيادة في الهيئة وأقيمت بحضور أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، كما ستمتد على مدار الأسبوع لتشمل كافة موظفي الهيئة من الفئات الإدارية والتشغيلية وفريق خدمة العملاء.

وقال جلفار إن الهيئة تثق بقدرة فريق العمل على تطوير حلول ابتكارية للتحديات التي تواجه فئات المجتمع، لا سيما الفئات الأكثر عرضة للضرر، لافتاً إلى أن فريق عمل الهيئة يشكل حلقة الوصل بين المستفيدين من الخدمات الاجتماعية وكافة الجهات المعنية بتطوير منظومة التنمية الاجتماعية.

وقال جلفار: «دأبت الهيئة على تنظيم ورش عمل تفاعلية وجلسات عصف ذهني لموظفيها مع بدء كل موسم جديد، بما يتيح مواكبة التغيرات في الاحتياجات المجتمعية ومتابعة كل جديد في التوجهات الحكومية التي تستند إلى نبض المجتمع وتترجم تطلع قادته نحو التميز».