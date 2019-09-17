مدير مركز الهوية بالفجيرة لـ «البيان»: سنواصل مسيرة التميز

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

أكد أحمد العبدولي، مدير مركز الفجيرة التابع للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، الحاصل على المركز الأول في قائمة مراكز الخدمة الخمسة المصنفة كأفضل مراكز على مستوى الدولة، والتي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عزمه وفريق العمل على مواصلة مسيرة التميز.

وعبّر العبدولي عن سعادته لحصولهم على المركز الأفضل بين 600 مركز خدمة حكومي، موضحاً أن هذا التقييم حافز يدفعهم لمواصلة مسيرة التميز والعطاء.

وأوضح العبدولي أن التميز في الخدمات جاء بفضل جهود فريق العمل ووجود إدارة متمكنة وضعت خططاً استباقية تتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة نحو الريادة، حيث انطلقنا بخطوات ثابتة ورؤية واضحة، لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة بتقديم الأفضل للجمهور، «وسعينا في إعداد خطة شاملة ومتكاملة لتطوير خدماتنا وتوظيف التقنيات الحديثة من أجل تسهيل وسرعة الخدمات المقدمة للعملاء وتحقيق السعادة لهم عبر توفير وقتهم وجهدهم وتقديم خدماتنا وفق أعلى المعايير».

وثمّن العبدولي جهود كل العاملين في مركز الهوية بالفجيرة، مؤكداً أن المركز سيمضي قدماً في تحقيق تطلعات حكومة دولة الإمارات بتسجيل أعلى درجات رضا المتعاملين، التي وضعت إسعادهم ضمن سلم أولوياتها.

وقال العبدولي: يعمل مركز الهوية بالفجيرة وفق أفضل الوسائل التقنية والذكية، ويعمل فيه نخبة من الموظفين المدربين على حسن استقبال المتعاملين، وإنجاز المعاملات في أسرع وقت، لافتاً إلى أن المركز أولى بيئة العمل في الداخل اهتماماً بالغاً، ليكون مصدراً لإسعاد الموظفين والمراجعين في آنٍ واحد، ويكون أيضاً محفزاً على الإبداع وإنتاج المزيد من الأفكار المبتكرة لخدمة المتعاملين، حيث يحرص المركز على الدوام على تقديم خدمات عالية الجودة والارتقاء بمستوى رضا المتعاملين وتحقيق أفضل النتائج، إلى جانب رفع جودة الرد على الاستفسارات الواردة إليهم، بالإضافة إلى إجراء الاستبيانات اللازمة لقياس مستوى رضا المتعاملين، والاستماع إلى أفكار المتعاملين وملاحظاتهم ومقترحاتهم، الأمر الذي يسهم في تطوير الخدمات والتعرف إلى احتياجاتهم، والمساعدة في تطوير مبادرات مبتكرة وأفكار جديدة تحقق مساعي التميز.

من جانبهم عبر موظفو المركز عن سعادتهم البالغة في حصولهم على أفضل مركز خدمات على مستوى الدولة، مؤكدين عزيمتهم على مواصلة مشوار العطاء والمضي قدماً على طريق التميز والإبداع من اجل إسعاد الجمهور.

وقالت نورة الكعبي، موظفة في المركز إن فوزهم يدفعها نحو مواصلة رحلة التميّز والإبداع، تحقيقاً لطموحات القيادة الرشيدة والعمل على إسعاد مواطنيها والمقيمين على ارضها، موضحة أن هذا الفوز ما كان ليتحقق لولا جهود وتكاتف جميع موظفي المركز والعمل وفق رؤية طموحة أساسها التفوق في الخدمات والعمل على إرضاء وإسعاد الجمهور، لافتة إلى أن فوزهم يزيدهم حماس ويشجعهم نحو السعي إلى عالم من التميّز بثقة وتفاؤل وإصرار وعزيمة.

كما توجه الموظف علي خلفان النقبي بعبارات شكر وتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعمه واهتمامه وتشجيعه الذي ساهم في تعزيز مسيرة التميز في البلاد، قائلاً: فوزنا بالأفضل يضعنا أمام مسؤوليّات وطنيّة والتزامات بتحقيق الأفضل والعمل بجد واجتهاد، لمواصلة رحلتنا نحوّ التميّز والإبداع، تحقيقاً لطموحات قيادتنا ورغبتها بأن نكون الأوّل، ونعاهد قيادتنا الرشيدة على بذل طاقاتنا في سبيل رفعة الوطن وخدمة طموحاتها نحو الريادة والتميز.

وعبر محمد علي الزيودي مشرف إسعاد المتعاملين في المركز عن سعادته لحصولهم على المركز الأفضل في الخدمات، موضحاً أن الفوز يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتكريم وتقدير كل المجدين والمتميزين من أبناء الوطن أفراداً ومؤسسات اتحادية، مؤكداً عزمهم وإصرارهم في المركز على بذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل تحقيق أفضل المستويات.