مؤتمر «الأمراض الجلدية» في دبي يكشف عن علاجات جديدة للمرة الأولى بالمنطقة

المصدر: دبي ـ البيان

كشف الدكتور خالد النعيمي رئيس مؤتمر معرض الشرق الأوسط الدولي الرابع للأمراض الجلدية وطب التجميل «ميدام 2019» والذي ستنطلق فعالياته بعد غد برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية بحضور 1500 طبيب ومتخصص، عن طرحه لأحدث المستجدات العالمية في علاجات الليزر ـ إضافة لأحدث أنواع الحقن المالئة (الفيلرز) والتي تهم أطباء الأمراض الجلدية والتجميل خاصة في ظل الإقبال المتزايد على هذا النوع من العلاجات إضافة لطرح علاجات جديدة سيتم الإعلان عنها لأول مرة في المنطقة في المؤتمر.

وقال الدكتور خالد النعيمي إن أهم ما يميز المؤتمر هو مشاركة مؤسسة الملك سلمان للأعمال الإنسانية وهيئة آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية إضافة لممثلين عن منظمة الصحة العالمية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، كجزء من برنامج العطاء الذي أطلقه مؤتمر«ميدام» لترسيخ ثقافة الوعي بالعمل والعطاء بين أطباء الأمراض الجلدية ورؤساء الجمعيات العربية والعالمية، إضافة للأمين العام للمجلس العربي للتخصصات الطبية البروفيسور عمر الرواس.

وأضاف الدكتور خالد النعيمي بأن الشركات العالمية باتت تنظر لسوق دبي كنقطة انطلاق للأسواق العالمية نظراً للموقع الاستراتيجي للإمارة الذي يربط الشرق والغرب، خاصة أن السوق يرتفع بزيادة سنوية تتراوح بين 7.5 و10%.

من جانبه صرح عبد الله بن سوقات المدير التنفيذي لجائزة حمدان بن راشد للعلوم الطبية أن حضور ومشاركة معظم جمعيات الأمراض الجلدية، ومنظمة الصحة العالمية بنخبة من المحاضرين المتميزين، ما هو إلا دلالة واضحة لمدى الأهمية التي بات يحظى بها «ميدام» على مستوى العالم نظراً للأوراق العلمية وأحدث الأبحاث والدراسات المتعلقة بالأمراض الجلدية.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «إن فعاليات مثل مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للأمراض الجلدية وطب التجميل (ميدام)، تلعب دوراً حيوياً في تطور الاقتصاد المعرفي».