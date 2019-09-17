سوق دبي الحرة تزور مركز دبي للتوحد

المصدر: دبي - البيان

زار وفد من سوق دبي الحرة برئاسة كولم ماكلوخلين النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي مؤخراً، المبنى الجديد لمركز دبي للتوحد في القرهود، حيث اطلع والوفد المرافق له على مرافق المنشأة الحديثة، واستمع إلى إيجاز عن أهم الأنشطة والخدمات التي يقدمها المركز، والتقى المسؤولين عن برامج التعليم والعلاج وإعادة التأهيل في المركز.

ويحظى مركز دبي للتوحد بدعم سوق دبي الحرة منذ 2004، من خلال مؤسسة سوق دبي الحرة للأعمال الإنسانية.

وأعرب ماكلوخلين عن دعم السوق الحرة للمركز، وأبدى إعجابه بمرافقه الجديدة، وبالتطور الذي تحقق بإدارة محمد العمادي وفريق عمله، وأشاد بما توفره هذه المنشأة من دعم مهم لطلبة التوحد وأُسرهم.

وشكر محمد العمادي، مدير عام مركز دبي للتوحد وعضو مجلس الإدارة، سوق دبي الحرة على ما تقدمه من دعم دائم لتحسين الخدمات التي يوفرها المركز لأطفال التوحد، وأثنى على جهود السوق والتزامها الدائم بدعم المشاريع الإنسانية والمجتمعية في الدولة.