انطلاق معرض «مدن المستقبل العربية» في دبي

المصدر: دبي - البيان

افتتح المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة تطوير البنية التحتية، واللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، فعاليات الدورة الـ6 لمعرض «مدن المستقبل العربية 2019، الذي ينظم في أبراج الإمارات بدبي على مدار يومين، برعاية وزير تطوير البنية التحتية ودعم من قبل برنامج الشيخ زايد للإسكان.

وقال المهندس حسن محمد جمعة المنصوري: «إن بناء مدن المستقبل، التي تتمتع بأحدث تكنولوجيا المرافق والمباني وحلول توليد الطاقة المتجددة والمحافظة على البيئة، هو أمر من شأنه أن يجعل مستقبل المجتمعات أكثر تطوراً وتحضراً وتحقيقاً للتنمية المستدامة، لافتاً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة قطعت شوطاً طويلاً في مجال تعزيز منظومة المدن بما يتوافق مع التوجهات المستقبلية للإمارات وقيادتها الرشيدة التي تصبو إلى أن تكون ضمن الأفضل عالمياً بمختلف المجالات بحلول العام 2021 وصولاً إلى تحقيق مئوية الإمارات».

ومن جانبه رحب اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، خلال كلمته، بضيوف دولة الإمارات العربية المتحدة، حضور قمة مدن المستقبل في العالم العربي، معتبراً القمة منصة لتعزيز كافة جوانب الصناعة الدولية والإقليمية للمدن الحديثة، وأحدث التطبيقات التكنولوجية الذكية.

وأكد: «أن دولة الإمارات العربية المتحدة قطعت شوطاً طويلاً في تحويل مدنها إلى مدن ذكية مستدامة حتى باتت مدننا اليوم أكثر ذكاءً وقوة، لافتاً إلى أن حكومة الإمارات أدركت باكراً أهمية التحول الذكي وتسخير التكنولوجيا لصالح الناس وتلبية متطلباتهم وتطلعاتهم، مما جعل الإمارات واحدة من أكثر المدن الرائدة على خريطة العالم، بل أصبحت أيضاً وجهة عالمية للباحثين عن نمط الحياة العصرية».