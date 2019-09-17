عبدالله بن زايد يبحث العلاقات مع ألمانيا وبريطانيا

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، نيلس أنين وزير الدولة في الوزارة الاتحادية للخارجية في ألمانيا.

جرى خلال اللقاء - الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي - بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

تعاون

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة نيلس أنين، مؤكداً على العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين الإمارات وألمانيا، والحرص المستمر على تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

من جانبه، أكد نيلس أنين الحرص على تنمية أوجه التعاون المشترك مع الإمارات في مختلف المجالات، مشيداً بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من نمو وتطور مستمرين. حضر اللقاء معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة.

من جهة أخرى، استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ريتشارد مور المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية والكومنولث البريطانية.

جرى خلال اللقاء - الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي - بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة ريتشارد مور، مؤكداً على العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة والحرص على تعزيزها وتنميتها بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين.

إلى ذلك، التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي، نيلس آنين وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء بحضور معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية وسبل تعزيزها والتطورات الإقليمية والدولية.

تطورات

وأجرى قرقاش مع الوزير الألماني محادثات معمّقة حيال عدد من الملفات الإقليمية والدولية ومنها التصعيد الحاصل في المنطقة، فضلاً عن التطورات الخاصة بعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.من جهة أخرى، كما التقى معالي الدكتور أنور قرقاش في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي ريتشارد مور المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية والكومنولث البريطانية.

حيث بحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة وسبل توطيدها، واستعرضا مستجدات عدد من الملفات الإقليمية والدولية، وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.