الترويج لـ «آيسنار» في حدث دولي بلندن

المصدر: أبوظبي - البيان

زار وفد يمثل المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار»، الدورة الـ20 للمعرض الدولي لمعدات الدفاع والأمن (DSEI) الذي استضافته لندن، في زيارة هدفت إلى الترويج لـ«آيسنار أبوظبي 2020»، والاطلاع على هذا المعرض الدولي المتميز والذي يشهد حضوراً مكثفاً من الشركات العالمية.

وترأس الوفد العميد الدكتور صلاح عبيد الغول مدير عام حماية المجتمع والوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية، والعميد وليد المناعي مدير عام إدارة التطوير والابتكار بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس المجلس التنفيذي الاستشاري الجديد لـ«آيسنار أبوظبي 2020»، ومسؤولون آخرون.

كما هدفت زيارة الوفد للمعرض الدولي إلى تعزيز الشراكات مع عدد من الشركات العالمية المرموقة في مجالات الأمن والسلامة، وإلقاء الضوء على الدور الذي يلعبه «آيسنار»، وأثره المهم في تحقيق هذا الهدف، حيث التقى الوفد عدداً من أبرز الجهات المحلية والإقليمية والدولية المؤثرة في قطاع الأمن الوطني.

واستفاد الوفد الإماراتي من زيارة المعرض الأمني بلندن في تسهيل خطط التوسّع العالمية التي وضعها منظمو «آيسنار أبوظبي 2020»، الذي من المنتظر أن تحتضن دورته المقبلة المقررة في مارس من العام القادم أكثر من 60 دولة من أوروبا وآسيا والأمريكيتين.

أهمية

ويكتسب هذا المعرض أهمية متزايدة لدى المختصين والشركات في قطاع الأمن والسلامة من المعنيين بتوطيد أواصر العلاقات التجارية.وشملت زيارة وفد «آيسنار» الجناح الوطني للإمارات، والمشاركين في المعرض.

وأكّد العميد الدكتور صلاح عبيد الغول، أن وزارة الداخلية تبحث باستمرار فرص الاستثمار في قطاع الأمن الوطني دائم التطور، مشيراً إلى أن المعرض الدولي بلندن يتيح «أرضية مهمة للتواصل وتسليط الضوء على اهتماماتنا ومناقشة الاحتياجات المستقبلية مع كبار اللاعبين الرئيسيين في السوق، فضلاً عن الترويج للأحداث المهمة بالإمارات مثل معرض (آيسنار)».