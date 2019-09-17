بحث التعاون الإعلامي بين الإمارات ومصر

المصدر: دبي - البيان

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، أهمية التعاون الإعلامي الإماراتي المصري، معرباً عن بالغ تقديره للدور المهم الذي تقوم به دولة الإمارات على الصعيدين العربي والدولي ضمن مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال استقباله أمس، منى غانم المرّي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، رئيسة نادي دبي للصحافة، وذلك في إطار الزيارة التي ينظمها «نادي دبي للصحافة» لوفد إعلامي إماراتي إلى القاهرة في إطار الإعداد لخطة دبي عاصمة للإعلام العربي 2020. إلى ذلك، استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس، منى غانم المرّي، وذلك بمقر الجامعة بالقاهرة.

رئيس الوزراء المصري يستقبل منى المرّي ويؤكد أهمية التعاون الإعلامي