شرطة دبي تتعاون مع مكتب محاماة يوفر خدمات مجانية لضحايا الاتجار بالبشر

المصدر: دبي - البيان

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع مكتب إبراهيم القاسم للمحاماة والاستشارات القانونية، والذي سيتولى الدفاع عن القضايا المطروحة أمام القضاء بدون مقابل، وذلك لمختلف القضايا الواردة للإدارة العامة لحقوق الإنسان والمتعلقة بضحايا العنف الأسري من الأطفال والنساء وضحايا الاتجار بالبشر.

وقع الاتفاقية من جانب شرطة دبي، اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، فيما وقعها من الجانب الآخر، المحامي والمستشار القانوني إبراهيم القاسم مدير مكتب إبراهيم القاسم للمحاماة والاستشارات القانونية.

وأكد اللواء العبيدلي أن مذكرة التفاهم واحدة من سلسلة مذكرات توقعها شرطة دبي التي تهدف إلى إسعاد الموظفين ورفع مستوى رضاهم.