عبد الله المري يشهد فعاليات اليوم الثاني من «المتحدث الرسمي»

المصدر: دبي - البيان

شهد اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، رئيس فريق الأزمات والكوارث في إمارة دبي، يرافقه اللواء المهندس كامل بطي السويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، فعاليات اليوم الثاني من دورة «المتحدث الرسمي» التي تنظمها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وفريق إدارة الأزمات والكوارث في دبي، بهدف تطوير منظومة الطوارئ والكوارث والأزمات في مختلف دوائر ومؤسسات في دبي.

فرصة

وأكد اللواء عبد الله خليفة المري أهمية الدور الذي يؤديه المتحدثون الرسميون في مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية، مشيراً إلى أن الدورة التدريبية فرصة لتطوير المهارات في التعامل مع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وتبادل الخبرات، لا سيما أن الدورة تستهدف أكثر من 11 جهة حكومية محلية.

دور

وقال اللواء المري إن «المتحدث الرسمي» يلعب دوراً مهماً في رسم صورة الرأي العام، ولذلك عليه أن يجيد فنّ الإلقاء والخطابة ومهارات التعامل مع وسائل الإعلام بأنواعها المختلفة وكيفية التحضير الجيد للمقابلة الإعلامية، والتكتيكات الممكن استخدامها للتغلب على الصعوبات التي قد تطرأ خلال المقابلة، وكيف يمكن توظيف المقابلة الإعلامية لخدمة أهداف المؤسسة التي يمثلها المتحدث لوسائل الإعلام.

وتقدم اللواء عبد الله المري بالشكر والتقدير للقائمين والمشاركين في الدورة التي تقام في فندق رافلز بدبي، على مدار 5 أيام، وتستهدف تقديم منهج متفرد في مجال التطوير والتدريب الإعلامي على آليات وفن التعامل مع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.