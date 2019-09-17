نهيان بن مبارك يفتتح المعرض العالمي للأدوية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، أمس، معرض «سي بي إتش آي» العالمي للأدوية في الشرق الأوسط وأفريقيا 2019 الذي يعد المنصة الإقليمية الرائدة في قطاع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، قبل أن يقوم معاليه بجولة في أروقة وأقسام المعرض، وحضور الجلسة الرئيسية.

ويعود هذا المعرض الذي يقام برعاية وزارة الصحة ووقاية المجتمع للعام الثاني على التوالي، إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» في الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر 2019، بمشاركة أكثر من 294 جهة عارضة، ومن المتوقع أن يستقطب نحو 4.900 زائر.

الرعاية الصحية

وألقى الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات الكلمة الرئيسية لبرنامج الافتتاح التي حملت عنوان «الرعاية الصحية والمستحضرات الصيدلانية في كافة أنحاء المنطقة»، حيث تطرق إلى عددٍ من المواضيع الرئيسية بما في ذلك التركيز على أنظمة الرعاية الصحية في الشرق الأوسط، وخلق قيمة للمرضى والمجتمع، والاستثمار في عمليات البحث والتطوير، وإلقاء نظرة عامة على تهيئة بيئة تنظيمية ذكية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وحسب أبحاث «سي بي إتش آي» فإنه من المتوقع أن تتجاوز قيمة سوق الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 41 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2022، بالتزامن مع زيادة فرص الشراكة والأعمال التجارية على الصعيدين المحلي والدولي، والتي تعزز من قيمة السوق في هذه المنطقة.

14 جلسة

ومن المقرر أن يشهد المعرض الذي يمتد على مدار ثلاثة أيام عقد 14 جلسة من ضمنها جلسة اليوم الأول تحت عنوان «انطباع اللاعبين الرئيسيين عن واقع قطاع الأدوية المنسي في دول مجلس التعاون الخليجي».