اعتماد 479 مرشحاً ومرشحة لانتخابات «الوطني»

المصدر: أبوظبي – موفق محمد والبيان

اعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019، وذلك بعد اعتماد جميع الانسحابات التي تم التقدم لها للجنة الوطنية للانتخابات. وأكدت اللجنة أن عدد المرشحين في القائمة النهائية لعضوية المجلس الوطني وصل إلى 479 مرشحاً ومرشحة، والذين يحق لهم مواصلة دعايتهم الانتخابية وبرامجهم الانتخابية والتواصل مع الناخبين.

وذكرت اللجنة أنه بعد الاعتماد النهائي للقائمة وحسب التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، فإنه لا يحق لأي مرشح لعضوية المجلس التقدم بطلب انسحاب، داعية جميع المرشحين إلى التقيد بالبرامج الانتخابية التي تم تقديمها إلى لجان الإمارات.

كما جددت اللجنة دعوتها للمرشحين للتقيد بالتعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي لتفادي ارتكاب أية مخالفات قد تقود إلى اتخاذ عقوبات قد تقود إلى إلغاء طلب الترشح والحيلولة دون مواصلة المرشح لبرنامج الانتخابي.

جاهزية

كما أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات مقار المراكز الانتخابية داخل الدولة وخارجها مؤكدة جاهزيتها التامة لاستقبال الناخبين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 خلال فترة التصويت التي تم الإعلان عنها في الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

وتضم قائمة المراكز الانتخابية المعتمدة ليوم الانتخاب الرئيسي الموافق 5 أكتوبر المقبل، 39 مركزاً داخل الدولة، كاملة التجهيز بشكل يضمن سير العملية الانتخابية بسلاسة طوال فترة الاقتراع في يوم الانتخابات الرئيسي، فيما تفتح 9 منها أبوابها خلال فترة التصويت المبكر، بالإضافة إلى 118 مركزاً في مقار السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية للدولة، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لأعضاء الهيئات الانتخابية الموجودين خارج الدولة للإدلاء بأصواتهم، والقيام بدورهم في المشاركة في هذا الواجب الوطني.

خطة مدروسة

وأكد طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، رئيس لجنة إدارة الانتخابات أن المراكز الانتخابية تم توزيعها بشكل مدروس وضمن خطة محددة تضمن لجميع أعضاء الهيئات الانتخابية إمكانية الوصول إليها والإدلاء بصوتهم لمرشحيهم، مبيناً أن جميع المراكز الانتخابية مجهزة لاستيعاب أعداد كبيرة تتناسب مع عدد الهيئات الانتخابية.

وقال: «إن التوزيع المدروس للمراكز الانتخابية راعت فيه اللجنة عوامل حيوية مثل أماكن توزّع الهيئات الانتخابية جغرافياً، وتلبية متطلبات التصميم القياسي المعتمد للمراكز الانتخابية، وتوفر الخدمات والمرافق والمواقف والبنى التحتية المطلوبة لتحقيق كل معايير نجاح العملية الانتخابية.

وشدد على أهمية المشاركة الفاعلة للمواطنين في العملية الانتخابية بالإدلاء بأصواتهم في المراكز الانتخابية الأقرب إليهم، لما فيه من تعزيز المشاركة السياسية، وإيصال الكفاءات إلى عضوية المجلس الوطني الاتحادي، والارتقاء بالعمل البرلماني في دولة الإمارات، وتعزيز دور المواطن في عملية صنع القرار وصياغة تشريعات نوعية تحقق استدامة التنمية الشاملة في شتى المجالات.

توقيت

ووفقاً للجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، تكون فترة التصويت خارج الدولة يومي 22 و23 سبتمبر الحالي، وذلك خلال فترة (من الساعة 10 صباحاً ولغاية الساعة 6 مساء بحسب التوقيت المحلي للمدينة التي يتواجد فيها المركز الانتخابي)، حيث يمكن لأعضاء الهيئات الانتخابية الموجودين خارج الدولة من التصويت لممثليهم في المراكز الانتخابية التي تم إنشاؤها في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية لدولة الإمارات، ويمكن التعرف على هذه المراكز وأماكن وجودها خارج الدولة من خلال الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وتعقب فترة التصويت خارج الدولة، فترة التصويت المبكر التي تتيح للناخبين الموجودين داخل الدولة الراغبين بالإدلاء بأصواتهم مبكراً الاقتراع من يوم الأول من أكتوبر المقبل وحتى الثالث منه، في 9 مراكز منتشرة في جميع إمارات الدولة وذلك من الساعة 10 صباحاً ولغاية الساعة 6 مساء لتكون المدة الزمنية لعملية التصويت المبكر 8 ساعات كاملة في اليوم الواحد.

التصويت المبكر

وتشمل المراكز الانتخابية التسعة المتاحة للتصويت المبكر مركز أبوظبي الوطني للمعارض هو المركز الانتخابي المعتمد للتصويت المبكر في مدينة أبوظبي، ومركز العين للمؤتمرات في منطقة الخبيصي في مدينة العين، وصالة أفراح مدينة زايد في منطقة الظفرة، ومركز دبي التجاري العالمي في مدينة دبي، ونادي الشارقة للشطرنج في مدينة الشارقة.

فيما سيكون مركز التصويت المبكر لإمارة عجمان في مبنى جامعة عجمان، وأما في رأس الخيمة فسيكون المركز المعتمد في مركز إكسبو، وستكون قاعة الاتحاد المركز الانتخابي المعتمد للتصويت المبكر في إمارة أم القيوين، وفي مدينة الفجيرة سيكون مركز التصويت المبكر هو مركز الفجيرة للمعارض.

اليوم الانتخابي

وأما فيما يتعلق بالمراكز الانتخابية التي ستفتتح أبوابها للناخبين في اليوم الرئيسي للانتخابات ومن الساعة 8 صباحاً ولغاية الساعة 8 مساء ولمدة 12 ساعة، والتي يصل عددها إلى 39 مركزاً وتتوزع في جميع إمارات الدولة.

فتضم في إمارة أبوظبي أربعة عشر مركزاً تتمثل في مراكز أبوظبي الوطني للمعارض، ومجلس الوثبة، ومدرسة مبارك بن محمد، وياس مول، وجامعة زايد في مدينة شخبوط.

وفي منطقة الظفرة: صالات أفراح مدينة زايد، وغياثي، والسلع، ومجلس جزيرة دلما.

وفي مدينة العين: مركز العين للمؤتمرات/‏ الخبيصي، وقاعات أفراح الوقن، والظاهر، والهير، ومدرسة شيخة بنت سرور في منطقة اليحر.

ويبلغ عدد المراكز الانتخابية في إمارة دبي ستة مراكز انتخابية تتمثل في: مركز دبي التجاري العالمي، وندوة الثقافة والعلوم في منطقة الممزر، والقاعة الرياضية في مقر اتحاد الإمارات لكرة القدم في دبي، وسن ست مول، ومبنى الإمارات للهوية في منطقة البرشاء، وقاعة أفراح حتا.

ويبلغ عدد المراكز الانتخابية في إمارة الشارقة سبعة مراكز وهي: نادي الشارقة للشطرنج في شارع الذيد بالقرب من الجامعة الأميركية، ومجلسي ضاحية مغيدر، وضاحية الخالدية، ونادي مليحة الثقافي، ومركز اكسبو في خورفكان، ومقري جامعة الشارقة في كل من مدينتي كلباء والذيد.

وفي إمارة عجمان، تم تحديد مركزين انتخابيين هما: مبنى جامعة عجمان، ومركز سند في منطقة مصفوت. وكذلك في إمارة أم القيوين مركزين انتخابيين هما: قاعة الاتحاد، والثانوية الفنية في فلج المعلا.

وتم تحديد خمسة مراكز انتخابية في إمارة رأس الخيمة، وهي كالتالي: مركز إكسبو، ومركز الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية خلف الإدارة العامة لشرطة رأس الخيمة، ومركز الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في منطقة الرمس، وكليات التقنية «طالبات»، ومركز شباب الغيل.

وفي إمارة الفجيرة تم تحديد ثلاثة مراكز انتخابية هي: أرض المعارض، ومركز وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في منطقة مسافي، ومركز دبا للمعارض في دبا الفجيرة.

اعتماد وجاهزية

وفي السياق دعت لجنة إمارة عجمان لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، كل المرشحين إلى التقيد بالنظم واللوائح تجنباً لأي تجاوزات خلال المدة المحددة للحملة الانتخابية. وأوضحت لجنة إمارة عجمان أنها اعتمدت 24 حملة دعائية، لافتة في هذا السياق إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي استأثرت بالحصة الأكبر من اهتمام المرشحين.

وعلى صعيد متصل قام أمس اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي رئيس لجنة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي بإمارة الفجيرة، في زيارة تفقدية لمركز الفجيـرة للمعارض للتأكد من جاهزيته للانتخابات كمركز انتخاب رئيسي في إمارة الفجيرة، بشكل يضمن سير العملية الانتخابية بسلاسة طوال فترة الاقتراع في يوم الانتخابات الرئيسي، حيث تم اختيار المركز الذي يسهل الوصول إليه من جميع مدن ومناطق الإمارة.