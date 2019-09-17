شباب الشارقة يتعرفون على آلية التصويت وكيفية الاختيار

المصدر: الشارقة ـ عصام الدين عوض

عقدت لجنة الشارقة واللجنة الوطنية للانتخابات مساء أمس في مركز شباب الشارقة حلقة شبابية بعنوان (دعم الشباب لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي) بهدف تعريف الشباب الإماراتي بضرورة المشاركة في الانتخابات من خلال اختيار المرشح الكفء والذي يمكن له أن يساهم في دفع عجلة المجلس والمشاركة في طرح القضايا بصورة فعالة حتى يكون «الوطني» أكثر فعالية وإرشاداً للسلطة التنفيذية، كما تم تعريفهم بالتجارب البرلمانية السابقة وكيف كانت بداياتها إلى أن تطورت ونجحت من خلال المشاركة الفاعلة من الهيئات الانتخابية على مستوى الدولة، حيث قدم للحلقة الدكتور سعيد الغفلي الوكيل المساعد لقطاع شؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني، وعيسى سيف حنظل رئيس اللجنة الانتخابية في الشارقة، إضافة إلى كوادر شبابية من أعضاء الهيئات الانتخابية وطلبة الجامعات ومتطوعين في فرق عمل الانتخابات، حيث سلّط المتحدثون الضوء على مساهمات الشباب في دعم تحقيق أهداف برنامج التمكين السياسي، ودور أعضاء الهيئات الانتخابية الشباب في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

تعريف

وأوضح الدكتور سعيد الغفلي أن اللجنة الوطنية للانتخابات عقدت العديد من الندوات التثقيفية حول انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 لتعريف أعضاء الهيئات الانتخابية المرشحين والناخبين بجميع الإجراءات التنظيمية والقانونية المتعلقة بالعملية الانتخابية، إضافة إلى تعريف الشباب بضرورة المشاركة في عملية التصويت، الأمر الذي سوف يسهم في تعزيز المشاركة في الانتخابات المقرر عقدها في أكتوبر المقبل.

تنسيق

من جهته قدم المستشار عيسى سيف حنظل، رئيس لجنة إمارة الشارقة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 في كلمته أمام الحلقة الشبابية المهام المتعددة التي تضطلع بها لجان الإمارات، بما في ذلك اقتراح مقار لجان مراكز الانتخاب بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات، والتنسيق مع بلدية الإمارة لتحديد أماكن الدعاية الانتخابية للمرشحين، ومراقبة تطبيق قواعد الحملات الانتخابية في الإمارة، وتشجيع المواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية والترويج لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي بالتنسيق مع كافة الجهات في الإمارة.

مساهمة شبابية

وقال رئيس لجنة إمارة الشارقة إن للشباب مساهمة نوعية في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، ناخبين ومتطوعين ومشاركين، سواء في إنجاح العملية الانتخابية أو المشاركة في الأنشطة التوعوية والتثقيفية الهادفة إلى إتمام الانتخابات وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية، وتعزيز المشاركة السياسية لتحقيق تطلعات المواطنين، وتلبية متطلباتهم بإيصال صوتهم من خلال المجلس الوطني الاتحادي، لافتاً إلى أن عدد المرشحين من الشارقة 114 مرشحاً ومرشحة، منهم 29 من الإناث و75 ذكوراً، منهم 26 من الشباب مرشحين للعضوية من العدد الكامل للمرشحين في الإمارة ويشكلون نسبة 23% من العدد الكلي للمرشحين.

شباب مشاركون

من جهتهم أكد الشباب والشابات من الحاضرين أنهم من خلال المشاركة تعرفوا على آليات التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، مثل التصويت المبكر والتصويت خارج الدولة والتصويت في اليوم الانتخابي الرئيسي في الخامس من أكتوبر 2019، إضافة إلى توزّع المراكز الانتخابية، والتعليمات التنفيذية الخاصة بالمرشحين والناخبين، كما تعرفوا على الجدول الزمني وعلى التعليمات التنفيذية والشروط والمدد القانونية المعلن عنها للترشح وكيفية ممارسة الدعاية الانتخابية، سواء عبر المنصات التقليدية أو عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.

%60

شدد الدكتور الغفلي على دور الشباب، والذين يمثّلون أكثر من 60 بالمئة من أعضاء الهيئات الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، في تحقيق النجاح للعمل البرلماني في دولة الإمارات، من خلال مشاركتهم الفاعلة في العملية الانتخابية.