جامعة الدول العربية تبحث مع نادي دبي للصحافة الاستعدادات لخطة «دبي عاصمة الإعلام العربي 2020»

المصدر: دبي - البيان

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس، منى غانم المرّي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي رئيسة نادي دبي للصحافة، وذلك بمقر الجامعة بالقاهرة في إطار الزيارة، التي نظمها «نادي دبي للصحافة» لوفد إعلامي إماراتي إلى العاصمة المصرية لعقد مجموعة من اللقاءات المهمة، في إطار الإعداد لخطة دبي عاصمة للإعلام العربي 2020، واستعراض عدد من الموضوعات المعنية بمستقبل العمل الإعلامي العربي خلال المرحلة المقبلة.

ورحّب الأمين العام لجامعة الدول العربية في مستهل اللقاء بأعضاء الوفد الإعلامي الإماراتي الزائر، مثمّناً الدور المحوري، الذي تضطلع به دولة الإمارات على الساحتين الإقليمية والدولية، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومُقدّراً الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات، ضمن مختلف مجالات العمل العربي المشترك، وحرصها على دفعه قُدماً بما يخدم مستقبل الشعوب العربية.

وقدّم الأمين العام التهنئة للوفد الإماراتي لاختيار دبي عاصمة للإعلام العربي للعام 2020، بفضل الإنجازات الكبيرة، التي تمكنت من خلالها دولة الإمارات عموماً، وإمارة دبي من إيجاد مكانة متميزة لها مركزاً إعلامياً رفيعاً.

وتطرّق أبو الغيط إلى المسؤولية الكبيرة التي يحملها الإعلام، الذي شدد على ضرورة اتباع مختلف وسائله لميثاق العمل الإعلامي العربي، وما نصّ عليه من قواعد وأسس تضمن للإعلام نزاهته، وتكفل له ألا يحيد عن رسالته التي يجب أن تتسم بالإيجابية في كل الأوقات، لكي يكون سبباً في إشاعة الأمل والتفاؤل بين الناس، وعوناً لهم للتصدي لكل الصعوبات التي قد تواجههم، وأن يكون المرآة التي تعكس تطلعاتهم نحو مستقبل أفضل، وأن يساعد المجتمعات على الوقوف على حقائق الأمور بتفنيد الشائعات المغرضة، والتصدي للأخبار المضللة التي لا تسعى إلا للنيل من مستقبل المنطقة وتقويض طموحاتها وإجهاض جهودها التنموية.

تعاون

من جانبها، أعربت منى غانم المرّي عن خالص شكرها للأمين العام لجامعة الدول العربية لإتاحة الفرصة لهذا اللقاء الذي يأتي في إطار التعاون المثمر مع الجامعة وأمانتها العامة، واللجان المتخصصة، مثمّنة دور الجامعة وإسهاماتها في دعم مسيرة العمل العربي المشترك، لا سيما ضمن مساره الإعلامي، مع عملها على تفعيل هذا الهدف على الأرض وإمداده بالمقومات التي تكفل له النجاح تحقيقاً لرسالة الجامعة والغايات السامية، التي تأسست من أجلها، في الوقت الذي يجمع الجانبين رغبة مشتركة في تمكين الإعلام من القيام بواجبه في التعبير عن آمال وتطلعات المجتمعات العربية، برسالة نافعة وخطاب إيجابي يمهد لاكتشاف الفرص ويشحذ الهمم.

وخلال اللقاء، أكدت منى المرّي أن اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي من قبل وزراء الإعلام العرب في اجتماعهم الأخير بمقر الجامعة يوليو الفائت، هو بمثابة تكريم نعتز به جميعاً، وتتويج لرحلة محفوفة بالعمل الجاد والجهود المخلصة، بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمضاعفة العمل لتقديم قيمة مضافة حقيقية للإعلام تعينه على القيام برسالته على الوجه الأكمل، انطلاقاً من قناعة سموه بأن الإعلام شريك رئيس في مسيرة التنمية وإحدى أهم الركائز في مواجهة التحديات المحيطة بالمنطقة ووسيلة أولى في رفع مستوى وعي الشعوب بتلك التحديات وتحفيز الطاقات على تحييدها سعياً وراء مستقبل زاهر حافل بالنجاح والفرص لكل الشعوب العربية الشقيقة، لتتحول دولة الإمارات إلى نقطة جذب قوية للمؤسسات الإعلامية من داخل المنطقة ومختلف أنحاء العالم، وللمبتكرين والمبدعين في كل المجالات بما في ذلك المجال الإعلامي، من شتى أنحاء العالم.

وتطرق اللقاء لمناقشة الملامح العريضة لخطة «دبي عاصمة للإعلام العربي للعام 2020» وما تتضمنه من برامج وفعاليات وأنشطة إعلامية تحتفي بمسيرة الإعلام العربي، وتسلط الضوء على أبرز محطاته، وتدعم القضايا العربية المُلحة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، إذ تشمل الخطة تخصيص جانب من الأنشطة والفعاليات للاحتفاء بالقدس كـ«عاصمة أبدية للإعلام العربي»، وذلك استجابة من «نادي دبي للصحافة» لدعوة الاتحاد العام للصحفيين العرب لإبقاء قضية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، حيّة في عقول وقلوب العرب والمسلمين من خلال برامج التوعية الإعلامية وفق خطة إعلامية متكاملة.

حضر اللقاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة جمعة مبارك الجنيبي، سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، وأحمد الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام، وميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة، والكاتبة والإعلامية الدكتورة حصة لوتاه، وعدد من رؤساء تحرير الصحف الإماراتية من بينهم: منى بوسمرة، رئيس التحرير المسؤول لصحيفة «البيان»، وسامي الريامي، رئيس تحرير صحيفة «الإمارات اليوم»، وخديجة المرزوقي، رئيس تحرير «دبي بوست»، ورائد برقاوي، رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة «الخليج»، وسارة الجرمن، مدير القنوات العامة في قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام.