28.8 % مصابون بارتفاع ضغط الدم في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن نسبة المصابين بارتفاع ضغط الدم في الدولة وصلت إلى 28.8%، بحسب نتائج المسح الصحي الوطني الذي أنجزته الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال إطلاق الوزارة النسخة الرابعة المحدثة 2019 لدليل ضغط الدم المرتفع، ضمن الورشة التعريفية والتدريبية التي نظمتها الوزارة الخميس الماضي في فندق إنتركونتيننتال فستيفال بدبي، بحضور الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز الصحية والعيادات، والدكتورة عائشة سهيل مدير إدارة مراكز الرعاية الصحية الأولية، والدكتورة بثينة بن بليلة رئيس قسم الأمراض غير السارية، وبمشاركة حوالي 100 من العاملين في القطاعات والإدارات المعنية بالوزارة.

وأشار الرند إلى أن مرض ضغط الدم المرتفع «القاتل الصامت»، من أهم التحديات الصحية التي استقطبت اهتماماً عالمياً كبيراً في السنوات الماضية، لارتباطها بأسباب ازدياد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والفشل الكلوي والوفاة المبكرة والإعاقة، حيث يؤثر مرض ضغط الدم المرتفع على نحو 28-30% من البالغين في أنحاء العالم بحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية.

أهمية

وأكد أهمية إطلاق الوزارة الدليل المحدث لضغط الدم المرتفع، إذ يسهم في تطوير مهارات مقدمي الرعاية الصحية لتقديم رعاية أفضل للمرضى، ما يسهم بخفض معدل الوفيات الناتج عن أمراض القلب، تحقيقاً لأهداف الأجندة الوطنية والمؤشرات العالمية لمنظمة الصحة العالمية، والخطة الوطنية للأمراض غير السارية، من خلال أحد مؤشراتها الاستراتيجية وهو خفض معدل ارتفاع ضغط الدم بالدولة إلى 25% بحلول عام 2025، وذلك من خلال تطبيق الدليل المحدث والتدقيق الدوري على آلية التطبيق.

من جانبها لفتت الدكتورة بثينة بن بليلة رئيس قسم الأمراض غير السارية، إلى أن الوزارة تقوم بتحديث دليل ارتفاع ضغط الدم كل 4 سنوات ليواكب أحدث المعايير العالمية، وقد حرصنا على الاستفادة من الخبير العالمي، البروفيسور ناركوفيتش، رئيس لجنة المبادئ التوجيهية الأوروبية في مجال أمراض ضغط الدم والسكري، بالجامعة الطبية في غدانسك، بولندا، وعضو في لجنة إنجاز الدليل الأوروبي لعلاج ارتفاع ضغط الدم 2018، بالإضافة لجهود المختصين المحليين واستشاريي أمراض القلب بالقطاعين الحكومي والخاص، وفريق عمل قسم الأمراض غير السارية بالوزارة برعاية شركة سيرفير للأدوية.

تعريف

وأوضحت أن الورشة تهدف للتعريف بالدليل وآلية تطبيقه، واتباع الطرق العلمية الحديثة لعلاج ضغط الدم، وتوجيه المرضى وأفراد المجتمع للوقاية منه، والالتزام بالعلاج والمحافظة على نمط حياة صحية، من خلال التقليل من تناول الدهون المشبعة وتناول المزيد من الدهون غير المشبعة، وتقليل محتوى الملح من الغذاء وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والامتناع عن التدخين، منوهة إلى أن الوزارة افتتحت 53 عيادة للأمراض غير السارية منها ضغط الدم في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وتحرص على زيادتها سنوياً لتوفير أوسع تغطية صحية لمرضى ضغط الدم المرتفع.