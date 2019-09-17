آل حامد: المنشآت المتميزة تعزز مكانة أبوظبي وجهة للسياحة العلاجية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أكد الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي أن المنشآت الصحية المتميزة في الإمارة تسهم في تعزيز مكانة أبوظبي وجهة عالمية للسياحة العلاجية.

جاء ذلك خلال زيارة آل حامد ومحمد حمد الهاملي، وكيل دائرة الصحة أبوظبي، مستشفى التأهيل التخصصي، الأول من نوعه في المنطقة، وذلك للاطلاع عن كثب على الخدمات التأهيلية والرعاية الصحية طويلة الأجل عالمية المستوى، التي يقدمها المستشفى للمرضى.

وكان في استقبالهما الدكتور مشعل القاسمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «كابيتال هيلث»، حيث تأتي الزيارة في إطار حرص إدارة دائرة الصحة أبوظبي على متابعة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع، وضمان تحقيق نتائج علاجية ملموسة، ترتقي بصحة المرضى إلى الأفضل، وذلك ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية الدورية للمنشآت الصحية في الإمارة.

وقام آل حامد خلال الزيارة بجولة في عيادة الأسنان لأصحاب الهمم المجهزة بالكفاءات الطبية وكل الأدوات والمعدات الحديثة اللازمة لتقديم مختلف خدمات طب الأسنان، التي تراعي احتياجات المرضى من أصحاب الهمم، كما اطلع على الخدمات الأساسية التي يقدمها المستشفى في مجال إعادة التأهيل ووحدات علاج الأطفال، فضلاً عن التقنيات الروبوتية والمعدات فائقة الأداء والأجهزة الإلكترونية الحيوية، التي تستخدم لعلاج المرضى.

وفي نهاية جولته، قام آل حامد بزيارة بعض المرضى المتواجدين في المستشفى، للاطمئنان على صحتهم والتعرف على خطط العلاج التأهيلية الموضوعة لهم.