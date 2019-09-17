دبي تحتفي باليوم الوطني السعودي بفعاليات متنوعة

المصدر: دبي - البيان

تحتضن دبي العديد من الفعاليات المتنوّعة خلال شهر سبتمبر الجاري احتفاءً باليوم الوطني الـ89 للمملكة العربية السعودية الشقيقة، الذي يوافق يوم الإثنين المقبل 23 سبتمبر الجاري، وذلك تأكيداً على متانة العلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

وتتضمن الفعاليات مجموعة كبيرة من الأنشطة الترفيهية، والحفلات الغنائية والعروض الشعبية والفقرات التراثية، بالإضافة إلى العروض الترويجية التي تقدمها أكبر مراكز التسوّق والوجهات الترفيهية الرائدة في دبي.

خيارات

وتقدّم مجموعة من الفنادق والشقق الفندقية وكذلك الوجهات الترفيهية عروضاً ترويجية متميّزة وخصومات تصل إلى 70%، في الوقت الذي تحتفظ فيه دبي بجاذبيتها كوجهة مثالية للعائلات السعودية لقضاء أجمل العطلات، لما تقدّمه من خيارات متعددة، وما تزخر به من معالم سياحية، ووجهات ترفيهية، ومراكز تسوّق راقية، وعروض متميّزة، إذ استطاعت الإمارة أن تستقطب 924 ألف زائر من المملكة العربية السعودية خلال الأشهر الـ7 الأولى من العام الجاري، وبنسبة نمو بلغت 1% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وستتنوع الحفلات، والعروض والفعاليات المشوقة، والخصومات التي تتيح لزوار دبي والأشقاء السعوديين فرصة الاستمتاع بوقتهم خلال زيارتهم لدبي وتشمل:

حفلات مجانية

ويستضيف سيتي ووك حفلة فنية بتاريخ 19 سبتمبر بتمام الساعة 9 مساءً، تحييها الفنانة بلقيس. وكذلك ينظم حفل غنائي مجاني خاص بمناسبة اليوم الوطني السعودي تحييه الفنانة الإماراتية شمة حمدان، وذلك في الساعة الـ9 مساء يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر في وجهة «لامير».

فيما يستضيف دبي مول خلال يومي 21 و22 سبتمبر حفلتين غنائيتين من الساعة 7 حتى الساعة 10 مساءً، الأولى يوم السبت للفنانين إسماعيل مبارك ورامي عبدالله، وأما يوم الأحد فسيكون الجمهور على موعد مع حفلة الفنان فؤاد عبدالواحد.

عروض الألعاب النارية

وبإمكان الجمهور الاستمتاع بعروض الألعاب النارية في تمام الساعة 8:30 مساءً في «ذي بوينت»، وفي «بلوواترز»، وكذلك في الساعة 9:00 مساءً في «ذا بييتش» بتاريخ 23 سبتمبر.

مطارات دبي

وتستقبل مطارات دبي في المباني «1و2 و3» بتاريخ 23 سبتمبر ضيوفها السعوديين بالترحيب وباقات الورود والقهوة العربية والحلويات طوال اليوم، فيما سيشهد المبنى «1» مجموعة من الفعاليات المرتبطة باليوم الوطني السعودي، ومن بينها رسالة الترحيب على الشاشات على مدار أسبوع، ووضع الأغاني السعودية في قاعة القادمين، كما ستقوم الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بتنظيم عدة فعاليات.

عروض فولكلورية

وتؤدي إحدى الفرق السعودية الشعبية عروضاً فولكلورية في كل من دبي مول بتاريخ 19 و20 سبتمبر في الساعة 7:00 حتى الساعة 7:30 مساءً، وكذلك في الساعة 8:30 حتى 9:00 مساءً، و9:30 حتى 10:00 مساءً.

وأيضاً يمكن لزوار «سوق البحار» الاستمتاع بهذه العروض خلال الفترة ذاتها وذلك في الساعة 4:30 عصراً حتى الساعة 5:00 مساءً، وفي الساعة 5:30 عصراً حتى الساعة 6:00 مساءً.

بينما يمكن لزوار «سيتي ووك» يومي 20 و21 سبتمبر الجاري مشاهدة هذه العروض في الساعة 4:30 عصراً حتى 5 مساءً، و5:30 مساءً حتى 6:00 مساءً، و7:00 مساءً حتى 7:30 مساءً، و8:30 مساءً حتى 9:00 مساءً، و 9:30 مساءً حتى 10:00 مساءً.

برج خليفة ونافورة دبي

وستضاء بعض أكثر معالم دبي شهرةً بألوان العلم السعودي، بما في ذلك برج خليفة، وذلك بتاريخ 23 سبتمبر. وفي ذات التاريخ، ستقدم نافورة دبي عرضها الراقص على أنغام نخبة من الفنانين السعوديين المشهورين، وكذلك النشيد الوطني السعودي.

عرض «تخيّل»

وتقدم دبي فستيفال سيتي العديد من الفعاليات المتنوّعة والعروض المبهرة، حيث ستقام عروض «تخيّل» IMAGINE الحصرية في «فستيفال باي» يومياً عند غروب الشمس خلال الفترة من 19 حتى 23 سبتمبر.

«ذا بييتش»

وتقام في «ذا بييتش»، مقابل جميرا بيتش ريزيدنس أنشطة ترفيهية خلال الفترة من 19 حتى 23 سبتمبر بدءاً من الساعة الـ6 وحتى الساعة 6:20 مساءً، وكذلك في الساعة 8:00 حتى 8:20 مساءً، وفي الساعة 9:00 حتى 9:20 مساءً، وفي الساعة 10:00 حتى 10:20 مساءً.

«بلوواترز»

وتستضيف «بلوواترز» العديد من الفعاليات المشوقة، ففي الفترة من 21 حتى 23 سبتمبر سوف تقدم إحدى الفرق الشعبية عروضاً تراثية محلية، وتقدم هذه الوجهة كذلك في 21 و22 سبتمبر أنشطة فنية متنوعة، فيما تستضيف كذلك في الفترة من 19 حتى 22 سبتمبر فعالية راقصي العلم. وفي 23 سبتمبر تنطلق عروض الألعاب النارية في الساعة 8:30 مساءً. وأيضاً يمكن مشاهدة أحد الاستعراضات الجوالة.

«سيتي ووك»

وتقوم إحدى الفرق الشعبية في 20 و21 سبتمبر بتقديم عرض تراثي متميز في سيتي ووك، وذلك في الأوقات من 4:30 حتى 5 مساءً، ومن الساعة 6 حتى 6:30 مساءً، ومن الساعة 7:30 حتى 8 مساءً، ومن الساعة 9:20 حتى 9:50 مساءً.

«السيف»

وتقدم وجهة السيف عرضاً فلوكلورياً لفرقة سعودية من 20 حتى 23 سبتمبر في الساعة 7 وفي الساعة 8 مساءً وكذلك في الساعة 9 مساءً ومدة ربع ساعة لكل عرض، بالإضافة إلى النقش على الحناء من الساعة 5 حتى الساعة 9 مساءً من 19 سبتمبر حتى 23 سبتمبر، وأيضاً Cube AL Qatt في 20 سبتمبر من الساعة 5 حتى 9 مساءً.

«ذا أوتلت فيليدج»

وينظم «ذا أوتلت فيليدج» ورش عمل للأطفال، بالإضافة إلى التلوين على الوجه في الفترة من 19 حتى 23 سبتمبر من الساعة 2 ظهراً حتى الساعة 8 مساءً، ويمكن لزوار «ذا أوتلت فيليدج» الاستمتاع بعروض الفرق الجوالة الترفيهية من 19 حتى 23 سبتمبر في الأوقات التالية: من 3:15 حتى 3:45 عصراً، ومن 4:30 حتى 5 مساءً، ومن 5:45 حتى 6:15 مساءً.

«بوكس بارك»

ويستضيف «بوكس بارك» عرضاً متميزاً تقدمه إحدى فرق التراث المحلية خلال يومي 19 و20 سبتمبر، وذلك في الساعة 6 مساءً، وفي الساعة 7:30 مساءً، وفي الساعة 8:30 مساءً، حيث يستمر كل عرض حوالي ربع ساعة.

«لاست إكزت الخوانيج»

ويقام في «لاست إكزت الخوانيج» بتاريخ 20 سبتمبر عرضاً فلوكلورياً سعودياً في 20 سبتمبر في الأوقات 7:30 حتى 7:45 مساءً، ومن 8:30 حتى 8:45 مساءً، ومن 9:30 حتى 9:45 مساءً.

«ذا بوينت»

وتقام عدة فعاليات وعروض ترويجية في «ذا بوينت»، ومن بينها عروض الفرق الجوالة، واستضافة بعض الفعاليات والأنشطة في المحال التجارية، بالإضافة إلى فرصة الحصول على خصم بقيمة 20% على مجموعة من البضائع، وكذلك على خدمات كريم.

العروض الترويجية

ويقدم دبي مول خصماً بقيمة 20% لزواره من السعوديين، وذلك في الفترة من 19 حتى 23 سبتمبر الجاري، وذلك عند إبراز هوياتهم عند: «كيدزانيا، حديقة دبي المائية، وحلبة دبي للتزلج على الجليد، وفيرتشوال رياليتي بارك، وريل سينما». كما بإمكان السعوديين الحصول على كتيب خصومات لاستخدامه في عدة أماكن ومن بينها الشيخ محمد بن راشد بوليفارد، وسوق البحار، ودبي أوبرا، ودبي مول، وإعمار للترفيه.

ومن جهته ينظم برج خليفة «قمة البرج»، مسابقة على مواقع التواصل الاجتماعي على مدار 3 أسابيع لاختيار 3 فائزين، بحيث يحصل كل فائز على تذكرتين للصعود إلى قمة البرج، وكذلك تذكرتين لدبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية، إلى جانب الاستمتاع بمشروب ساخن في كافيه قمة البرج.

ويمكن الحصول على خصم بنسبة 70% على عروض «لابيرل» باستخدام الرمز الترويجي GOVBW26، وكذلك الاستفادة من خصم إضافي قدره 50 درهماً «حصري لجدول فعاليات دبي»، على العرض الصيفي الحالي الذي يوفر خصماً يصل إلى 70% على التذاكر بالسعر الكامل. ويسري العرض الترويجي حتى 28 سبتمبر. وهو يسري للحجوزات عبر الإنترنت فقط https:/‏‏‏/‏‏‏www.visitdubai.com/‏‏‏ar/‏‏‏events/‏‏‏la-perle.

وأما «آي إم جي» عالم من المغامرات، فإنها تقدم للسعوديين خلال الفترة من 19 حتى 28 سبتمبر تذكرة دخول عامة بقيمة 299 درهماً «تشمل قسيمة طعام بقيمة 50 درهماً».

عروض الفنادق

وتقدّم عدّة فنادق في دبي عروضاً ترويجية خاصة بهذه المناسبة، تشمل خصومات على الإقامة، أو الاستمتاع بوجبات مجانية، أو ترقية الغرف، أو الحصول على تذاكر مجانية لإحدى الوجهات الترفيهية أو غيرها من الامتيازات الأخرى.

ومن بينها إعمار للضيافة، وفندق سيزارز بلوواتر دبي، والدورف أستوريا دبي نخلة جميرا، ومنتجع الحبتور غراند، وفندق جراند الإمارات، وفندق كمبينسكي مول الإمارات، وفندق إنتركونتيننتال والشقق الفندقية في دبي مارينا، وفندق جراند اكسلسيور، وفندق ومركز مؤتمرات لو ميريديان دبي.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل الجدول الحافل باحتفالات اليوم الوطني السعودي على الموقع الإلكتروني www.dubaicalendar.com أو متابعة @Dubai_Calendar و#اليوم_الوطني_للمملكة_العربية_السعودية و #معاً_ أبداً لمتابعة على آخر المعلومات.