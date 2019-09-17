حاكم عجمان يطلع على نتائج وأهداف معرض الطوابع والعملات

المصدر: عجمان - وام

اطلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، على النتائج الإيجابية والمتميزة التي حققها معرض عجمان الأول للطوابع والعملات الذي أقيم في إمارة عجمان. وشارك في المعرض 60 عارضاً و15 تاجراً متخصصاً بالطوابع والعملات.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بديوان الحاكم أمس وفد جمعية الإمارات لهواة الطوابع برئاسة عبدالله خوري وأعضاء مجلس الإدارة رافقهم صالح الجزيري مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان.

واستمع سموه من الوفد إلى شرح وافٍ عن تاريخ إصدار أول مجموعة طوابع في الإمارات وتاريخ فكرة إصدار الطوابع في العالم، كما اطلع سموه والحضور على أهم ما تضمنه المعرض من طوابع قديمة وعملات وصورة أول رسالة تم إرسالها من عجمان إلى الهند في عام 1946 والتي تم العثور عليها في أحد معارض الطوابع بلندن.

واستعرض رئيس مجلس إدارة الجمعية الخطة المستقبلية لتوسيع معرض عجمان في الدورات القادمة ليشمل مشاركات إقليمية ودولية.

وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان بأهمية دور جمعية الإمارات لهواة الطوابع وسعيها لتوثيق الأحداث الإماراتية والعالمية من خلال جمع الطوابع والعملات القديمة والحديثة للتعريف بثقافة تلك الدول وتتبع تلك الأحداث من خلال الطوابع وعرضها على الجمهور لنشر ثقافة التعارف والمحبة بين شعوب العالم.

وأكد سموه أنه على استعداد لتقديم كل الدعم والمساندة للجمعية للقيام بدورها المهم ومساهمتها في تعزيز انتشار هذه الهواية الجميلة وجذب المهتمين بها إلى المشاركة بالمعارض في الإمارة وفي الوقت نفسه إحياء التراث والتاريخ الثقافي الذي تمثله الطوابع والعملات.