تدشين أنظمة ذكية للرنين المغناطيسي والموجات الصوتية بمستشفى الزهراء في دبي

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي أن الهيئة تنظر إلى القطاع الصحي الخاص بكل تقدير، وتعده شريكاً استراتيجياً لها في تطوير منظومة الرعاية الطبية في دبي، وهي تعمل في الوقت نفسه على نماء هذا القطاع لقيمة دوره في توفير خدمات صحية نوعية، بما يتوافق مع أعلى المعايير ويلبي الطلب المتزايد على هذه الخدمات.

جاء ذلك خلال تدشين معاليه نظام الرنين المغناطيسي ونظام المسح بالموجات الصوتية الجديدين المدعومين بتقنية الذكاء الاصطناعي في مستشفى الزهراء بدبي.

وأشاد معالي القطامي بالتطور المتواصل في القطاع الطبي الخاص، ومستشفى الزهراء بدبي على خاصة، مؤكداً أهمية توظيف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بالشكل الأمثل في المؤسسات الصحية، بما يتوافق والتوجهات والتحولات التي تشهدها دبي على هذا الصعيد، وبما يرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

ومن جانبه قال الدكتور مهيمن عبد الغني الرئيس التنفيذي لمستشفى الزهراء دبي: «إنه تجسيداً للمبادئ التي أقرتها الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة2021 للصحة والتي شجعت على اعتماد الذكاء الاصطناعي، تبنت مستشفى الزهراء أحدث تقنيات التصوير الطبي المدعومة بالذكاء الاصطناعي كواحدة من أوائل المستشفيات في الدولة في هذا المجال».

وأوضح الدكتور مهيمن أن الجهاز ينفرد بميزة استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي مما يساعد على إكمال الفحص بالرنين المغناطيسي في زمن يصل إلى 50% أقل وبدقة تزيد على 30% وبضوضاء أقل مقارنة بالأجهزة القائمة.