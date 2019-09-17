عمار النعيمي يستقبل سفير الدنمارك وقنصل عام باكستان

المصدر: عجمان - وام

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، بمكتبه في ديوان الحاكم أمس، فرانز مايكل سكولدملين سفير مملكة الدنمارك الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله لدى الدولة. ورحب سموه بالسفير الدنماركي، متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في مهام عمله، مؤكداً أنه سيجد من المسؤولين كل تعاون لأداء مهامه.

وأشاد سموه بدور البعثة الدبلوماسية الدنماركية في تطور تلك العلاقات والعمل على توطيدها في المجالات كافة وتعزيز آليات التعاون والشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والدنمارك. وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون الثنائي القائمة بين البلدين وسبل تطويرها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

وأثنى السفير الدنماركي على التعاون المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة، مشيداً بالتطور الحضاري الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة عامة وعجمان خاصة في الميادين كافة.

وفي إطار آخر استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان بديوان الحاكم أمس أحمد أمجد علي القنصل العام الباكستاني الذي قدم للسلام على سموه. ورحب سمو ولي عهد عجمان بالقنصل العام الباكستاني، متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق في تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف المستويات.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائية القائمة بين الجانبين وتبادل الأحاديث الودية التي من شأنها تعزيز تلك العلاقات في العديد من المجالات وسبل توطيدها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

حضر اللقاءين الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحة في عجمان، ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.