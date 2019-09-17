هزاع المنصوري يتدرب على اختبارات التوازن

المصدر: دبي - أحمد يحيى

يواصل رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري تدريباته خلال مرحلة العزل الصحي في مدينة «بايكونور» بكازاخستان، والتي تسبق الانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية في 25 سبتمبر الجاري، حيث ظهر في فيديو نشره على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، وهو يجلس على كرسي يدور حول نفسه، وكتب يقول: «إثارة النظام الدهليزي الخاص بي»، ومن المعروف أن مهمة «الجهاز الدهليزي» الأساسية تتركز في الحفاظ على الاتزان والإحساس بالتوجّه الحيزي.

وتعد مرحلة العزل الصحي عاملاً مهماً في نجاح رحلات الفضاء بشكل عام والتجارب العلمية، حيث يتم العمل على المحافظة على سلامة طاقم رواد الفضاء خلال هذه المدة في بيئة نظيفة لتجنب الإصابة بأي أمراض قبيل الانطلاق إلى المحطة الدولية ونقله إلى المحطة، لذا يتم عزل رائدي الفضاء لأسبوعين قبل الانطلاق في مدينة «بايكونور» في كازاخستان، وفي هذه الفترة يكون طاقما الرحلة الأساسي والبديل في موقع يكون فيه الاحتكاك مع العالم الخارجي شبه معدوم.

وبلغ عدد ساعات التدريب الإجمالي لرائدي الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي، أكثر من 1400 ساعة، فيما بلغ عدد الدورات التدريبية أكثر من 90 دورة، وتنوعت التدريبات ما بين التدريب على المعدات الموجودة على متن محطة الفضاء الدولية، إضافة إلى الكاميرات التي يتم استخدامها أثناء وجود رواد الفضاء على المحطة، وغيرها الكثير، فيما يتم خلال مرحلة العزل الصحي اختبارهم طبياً بشكل يومي للتأكد من صحتهم، إضافة إلى جاهزيتهم لخوض رحلتهم التاريخية.

وسينفذ رائد الفضاء هزاع المنصوري 16 تجربة علمية بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية، ومنها الروسية روسكوسموس ووكالة الفضاء الأوروبية «إيسا»، وبينها 6 تجارب على متن محطة الفضاء الدولية لدراسة تفاعل المؤشرات الحيوية لجسم الإنسان في الفضاء، مقارنة بالتجارب التي أجريت على سطح الأرض ودراسة مؤشرات حالة العظام والاضطرابات في النشاط الحركي والتصور وإدراك الوقت عند رائد الفضاء، إضافة إلى ديناميات السوائل في الفضاء وأثر العيش في الفضاء على البشر.