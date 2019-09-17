«طرق دبي» تَطّلع في بولندا على تصنيع معدات قطارات «مسار 2020»

المصدر: دبي - البيان

زار وفد فني من هيئة الطرق والمواصلات في دبي مصنعاً للقطارات تابعاً لشركة ألستوم في جمهورية بولندا، للاطلاع على سير العمل في تصنيع معدات قطارات مشروع مسار 2020، وذلك حسب الخطة الموضوعة من الهيئة والجدول الزمني لتسليم القطارات الخاصة بهذا المشروع.

وأوضح عبد المحسن إبراهيم يونس، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات، أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص الهيئة على التأكد من تطبيق أعلى مستويات ومتطلبات الجودة في تصنيع هذه العناصر الأساسية في مشروع مسار 2020.

ولفت إلى أنه يتم اختيار المواد المُصَنّعة لمعدات وأجزاء قطارات مشروع 2020 من أفضل الموردين وبجودة تخضع لمعايير دولية صارمة حرصاً على تطبيق أعلى مستويات السلامة في جميع مراحل المشروع، الذي يُعَدُّ نقطة تحوّل في تطوير شبكة المواصلات العامة في دبي وارتباط اسم هذا المشروع بمعرض إكسبو2020.