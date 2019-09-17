دعوة المنسحبين إلى إزالة مظاهر الدعاية

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

دعت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي المرشحين الذين أعلنوا انسحابهم من خوض غمار السباق الانتخابي إلى ضرورة الالتزام بإزالة جميع مظاهر حملاتهم الانتخابية خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انسحابهم.

وواصلت إمارة أبوظبي صدارتها في ترتيب عدد المرشحين النهائيين لخوض انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، الذين وصل عددهم إلى 479 مرشحاً، بعد إعلان اللجنة الوطنية للانتخابات انسحاب 20 مرشحاً من السباق الانتخابي على مستوى الدولة.

وتفصيلاً، سجلت أبوظبي أعلى معدل انسحاب من المنافسة الانتخابية، بين مختلف الإمارات، بـ 10 مرشحين، بينهم 8 رجال وامرأتان، ليتقلص عدد المرشحين عن الإمارة إلى 125 مرشحاً، تلتها إمارة الشارقة التي انسحب منها 5 مرشحين من الذكور ليصل إجمالي عدد المرشحين فيها إلى 109 مرشحين ومرشحات.

ترتيب

ووفقاً للترتيب النهائي لعدد المرشحين في مختلف إمارات الدولة، بعد إعلان الانسحابات، حلت إمارة دبي في الترتيب الثالث في قائمة الأكثر ترشحاً، حيث وصل عدد المرشحين فيها إلى 86 مرشحاً، بعد انسحاب 4 مرشحين، منهم اثنان من الذكور واثنتان من الإناث. وحافظت مقار إمارة عجمان ورأس الخيمة والفجيرة على عدد الراغبين في خوض غمار السباق البرلماني، فلم تتلقَ أي طلبات انسحاب، ليثبت عدد المرشحين في عجمان على 26 مرشحاً، ورأس الخيمة على 61 مرشحاً والفجيرة على 53 مرشحاً، فيما انخفض عدد مرشحي إمارة أم القيوين إلى 19 مرشحاً بعد انسحاب مرشح واحد.

تفاعل

وأشارت اللجنة إلى أن قرار انسحاب بعض المرشحين يمثل تفاعلاً إيجابياً مع العملية الديمقراطية وقراءة تنم عن أفق سياسي متطور لدى المرشحين، الذين حالت الظروف دون استمرارهم في السباق الانتخابي، موضحاً في الوقت نفسه أن تقليص عدد المرشحين سيساعد الناخبين كثيراً على اتخاذ قرار التصويت بشكل أسهل.