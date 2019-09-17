«التغير المناخي» تعزز السياحة الزراعية

المصدر: دبي - البيان

أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة، محور السياحة الزراعية ضمن المشروع الوطني للسياحة البيئية، الذي أطلقته الوزارة العام الماضي، تحت شعار: «كنوز الطبيعة في الإمارات». ويعتمد المحور الجديد على ما تتمتع به دولة الإمارات العربية المتحدة من مساحة زراعية مزدهرة ومتطورة، ومزارع خاصة، تضم أشكالاً مختلفة ومتنوعة من النباتات والأنواع الحيوانية.

ويمثل مفهوم السياحة الزراعية، نمطاً جديداً من السياحة، يتيح لهواة الطبيعة ومحبيها الفرصة للاطلاع على الأنماط والممارسات الزراعية التقليدية والحديثة، والتعرف إلى التقنيات المستخدمة فيها، بالإضافة إلى الاستمتاع بالأنشطة الترفيهية المتوفرة في العديد من المزارع النباتية والحيوانية في الدولة، كما يوفر للزوار فرصة لشراء احتياجاتهم من المنتجات الزراعية والحيوانية المحلية من المصدر مباشرة، بكلفة معقولة وجودة عالية.

وتهدف إضافة محور السياحة الزراعية، إلى رفد المشروع الوطني للسياحة البيئية بعناصر ومقومات جديدة، من دورها تعزيز مكانة الدولة على خارطة السياحة البيئية العالمية، ورسم خارطة واضحة لأهم المعالم البيئية والزراعية في الدولة، بما يسهل مهمة حمايتها، والحفاظ عليها عبر منظومة تشريعية وقانونية متكاملة، ومبادرات وبرامج تعمل على دعمها وتطويرها وضمان استدامتها.

كما يهدف ربط الجمهور مع الطبيعة، ورفع الوعي بالممارسات الزراعية في الدولة وجودة الغذاء، وتشجيع المزارعين على تطوير وتوسعة نشاطهم، عبر خلق دخل مالي إضافي، بالإضافة إلى تحفيز الجمهور على تبني سلوكيات الزراعة المجتمعية.

كما تسعى الوزارة من خلال هذا المشروع، إلى إعادة زراعة بعض النباتات، وإحياء الممارسات المستدامة التي كانت تستخدم في الماضي.

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ضمن المرحلة الأولى من محور السياحة الزراعية، تم اختيار عدد من المزارع التي توفر تجربة سياحية فريدة من نوعها في الدولة، ويصل عددها إلى 23 مزرعة، من أجل تثقيف الزوار، وللمساهمة في زيادة الطلب على المنتجات والمحاصيل المزروعة محلياً.