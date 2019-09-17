هيئة تنمية المجتمع في دبي تشارك في معرض إكسبو أصحاب الهمم 2019

المصدر: دبي - البيان

أكد أحمد جلفار مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن الهيئة تمضي قدما على طريق جعل دبي صديقة لأصحاب الهمم من خلال تطبيق التوجيهات والتشريعات والمعايير والنظم ذات الصلة الهادفة إلى تحقيق مبادرة (مجتمعي مكان للجميع) والوصول إلى مجتمع صديق بالكامل لأصحاب الهمم، مشيرا الى أن الهيئة طرحت عدة مبادرات وأنشطة نموذجية شكلت إضافة نوعية لرؤية حكومتنا الرشيدة التي تضع أصحاب الهمم على رأس أولوياتها.

جاء ذلك بمناسبة الإعلان عن مشاركة الهيئة في فعاليات معرض أكسبو أصحاب الهمم الدولي 2019 في دورته الثالثة التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة في الفترة ما بين 5 – 7 نوفمبر 2019 في قاعات رقم 5 –7 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وقال جلفار: «قطعنا أشواطاً كبيرة ونعمل على العديد من المبادرات المبنية على أفضل الممارسات العالمية لتمكين أصحاب الهمم في الإمارات وتوفير العيش الكريم لهم وإتاحة المجال لهم لتحقيق تطلعاتهم».

ويتم تنظيم معرض إكسبو أصحاب الهمم من قبل تحالف شركتي ريد الشرق الأوسط للمعارض وشركة ند الشبا للعلاقات العامة وتنظيم المعارض. وسيمتد المعرض على مساحة تزيد على 10 آلاف متر مربع.