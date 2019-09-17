تسلم أوراق اعتماد سفيري الاتحاد الأوروبي وسريلانكا

المصدر: أبوظبي - وام

تسلم أحمد ساري المزروعي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي أمس في ديوان عام الوزارة نسخة من أوراق اعتماد أندريا ماتيو فونتانا سفير الاتحاد الأوروبي الجديد المعين لدى الدولة. وتمنى وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لسفير الاتحاد الأوروبي التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي.

كما تسلم أحمد ساري المزروعي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي أمس بديوان عام الوزارة نسخة من أوراق اعتماد ماجنيتا جاياسينها سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الجديد المعين لدى الدولة.