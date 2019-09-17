محاكم دبي تعزز التعاون القضائي مع كازاخستان

المصدر: دبي - البيان

استقبل طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، راوان زومابيك القنصل العام لجمهورية كازاخستان، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الودية بين الجانبين، والتعاون في المجالات القضائية وتبادل الخبرات والمعرفة.

ورحب مدير عام محاكم دبي بالقنصل الكازاخستاني، متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في عمله، وأشاد القنصل في نهاية اللقاء بما وصلت إليه محاكم دبي من الجانب التقني والتطور الكبير في التحول الذكي في إجراءاتها وخدماتها المقدمة للمتعاملين، والتي تسهم بشكل فعال في التميز في تقديم الخدمات وسرعة تنفيذ الأحكام والقرارات، مؤكداً أن ما وصلت إليه محاكم دبي من نظام منفتح ومتقدم يعتبر فرصة للاستفادة من الخبرات المتوفرة، لتحقيق العدالة وفق معايير عالمية.