«النواب البرازيلي»: الإمارات نموذج في التسامح الديني والتعايش السلمي

المصدر: برازيليا - وام

عقد مجلس النواب البرازيلي جلسة برلمانية عامة احتفاء بعام التسامح 2019 الذي أطلقته دولة الإمارات.

حضر الجلسة - التي عقدت تحت رعاية رودريغو مايا رئيس مجلس النواب البرازيلي - عدد كبير من نواب البرلمان من بينهم النائب إدواردو بولسونارو رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع بالمجلس، إلى جانب عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في البرازيل وشخصيات برازيلية من المجتمع المدني.

وأشاد النواب البرازيليون في مداخلاتهم خلال الجلسة بالنموذج الذي تمثله دولة الإمارات في مجال التسامح الديني والتعايش السلمي.. وأثنوا على الدور الذي تقوم به حفصة عبد الله محمد شريف العلماء سفيرة الدولة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية.