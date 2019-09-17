تسليم رخص دور العبادة القائمة بأبوظبي الأحد المقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

تنظّم دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي يوم الأحد 22 سبتمبر حفل تسليم رخص دور العبادة القائمة في إمارة أبوظبي، والبالغ عددها 18 تحت شعار «دعوة للتآلف».

وسيقام الحفل الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الدولة، في قصر الإمارات، ويهدف إلى إبراز دور دائرة تنمية المجتمع بصفتها الجهة المنظمة لدور العبادة في إمارة أبوظبي، وذلك وفقاً للقرار رقم «57» لسنة 2018 الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

ويؤكد الحفل الذي سيحضره قرابة 250 من القيادات الحكومية، إضافة إلى عدد من الشخصيات الدينية، علاوة على رجال أعمال وإعلاميين، المساعي التي تنتهجها إمارة أبوظبي نحو تعزيز مبادئ الأخوة الإنسانية والمحبة والتآلف بين كافة شرائح المجتمع، فيما سيسهم تسليم الرخص لدور العبادة في تعزيز سمعة الإمارة على المستويين الإقليمي والعالمي باعتبارها داعية للسلام والتسامح والتعايش المشترك.

ويأتي هذا الحفل ليشكّل منجزاً جديداً يضاف لسلسلة الإنجازات التي حققتها الدائرة سعياً لتحقيق رؤيتها المتمثلة في «حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع»؛ حيث قامت ومنذ إنشائها بتوحيد الجهود الرامية إلى تحقيق التكاملية في القطاع الاجتماعي وتحقيق أعلى معايير الرفاهية والسعادة لمختلف شرائح المجتمع، وذلك من خلال العمل يداً بيد مع الشركاء من مختلف القطاعات.

وأكدت الدائرة أنها عملت على وضع الأطر القانونية والسياسات والإجراءات، التي تضمن لرعايا كافة الديانات ممارسة شعائرهم الدينية بكل يسر وسلاسة، بما يتوافق مع القوانين والنظم المعمول بها في الدولة، ودون المساس بأصالة العادات والتقاليد الإماراتية.

كما أشارت الدائرة إلى أنها التقت بكافة القائمين على دور العبادة، والرموز الدينية من مختلف الديانات والطوائف، وتم تعريفهم بالشروط الواجب توافرها والسياسات الواجب اتباعها، لكي تتمكن دور العبادة الموجودة في الإمارة من الحصول على التراخيص لممارسة أعمالها.

وسيتضمن الحفل عدداً من الفعاليات التي تسلّط الضوء على التنوع الديني والثقافي والسكاني في إمارة أبوظبي، فيما يبرز في الوقت ذاته مدى الانسجام والاندماج المجتمعي الذي يتميز به مجتمع إمارة أبوظبي منذ عبر تاريخه.