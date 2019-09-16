بدعم إماراتي .. تدشين "حملة العودة إلى المدرسة في الساحل الغربي اليمني"

المصدر: وام

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها للقطاعات الخدمية اليمنية بما فيها القطاع التعليمي الذي يعني شريحة واسعة من أبناء الشعب اليمني.

وضمن هذت الإطار دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الذراع الإنسانية لدولة الإمارات بحضور ممثلي السلطات المحلية اليمنية أمس "حملة العودة إلى المدرسة في الساحل الغربي اليمني" بافتتاح مدرسة وتأثيثها وتوزيع الحقيبة المدرسية على طلابها، وذلك ضمن 16 مدرسة دمرتها الحرب التي تشنها المليشيا الحوثية الإرهابية على أبناء الشعب اليمني. وسيتم افتتاحها بعد إعادة ترميمها وتأهيلها بدعم من دولة الإمارات.

وتتضمن الحملة التي تم تدشينها من مديرية المخا بمحافظة تعز تحت شعار "مدرستي .. مستقبلي" تأثيثاً كاملاً للمدارس التي أعادت الهيئة ترميمها وافتتاحها في وقت سابق، وعددها 36 مدرسة إلى جانب توزيع الحقيبة المدرسية المتكاملة على طلاب مدارس مديريات باب المندب " ذو باب" وموزع والوازعية والمخا بمحافظة تعز، ومديريات الخوخة وحيس والتحيتا والدريهمي بمحافظة الحديدة.

وقد أزاح محمد الجنيبي مدير الشؤون الإنسانية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وسلطان محمود مدير عام مديرية المخا، وسط فرحة عارمة من الأهالي، الستار عن اللوحة التذكارية بمدرسة الجلاء الابتدائية في منطقة يختل، والتي استكملت هيئة الهلال الأحمر بناءها وتأثيثها.

وأكد الجنيبي حرص الهيئة على عودة التعليم إلى كامل مدارس مديريات الساحل الغربي وتطبيع الأوضاع في هذا القطاع المهم، وهو ما تحرص عليه دولة الإمارات من أجل مستقبل أفضل لأبناء الشعب اليمني.

وقال: "من أجل أبنائنا الطلاب بالساحل الغربي سعينا جادين إلى إعادة ترميم وتأهيل المدارس المتضررة لكي تستقبل طلابها وهي في أبهى حلة".. ونوه إلى أن الحملة تشمل جميع مدارس الساحل الغربي من باب المندب حتى الدريهمي.

من جانبه أكد سلطان محمود مدير عام مديرية المخا، أن الجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات أسهمت في انتشال القطاع التعليمي ومختلف القطاعات التي تتعلق بحياة السكان من واقعها الصعب إلى واقع أفضل عقب انقطاع السبل والدمار والخراب الذي خلفته مليشيات الحوثي.

وأشاد بقدرة الهلال الأحمر الإماراتي خلال فترة وجيزة على إعادة ترميم وتأهيل واستكمال وتأثيث معظم المدارس المتضررة، وقال: "إن العمل لا يزال جارياً لاستكمال ما تبقى منها". معرباً عن شكره لدولة الإمارات حكومةً وشعباً.

فيما أكد قاسم الشاذلي مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية المخا أن الجهود الإنسانية من قبل الهلال الأحمر الإماراتي أسهمت في تطبيع الأوضاع في قطاع التعليم، وتوفير البيئة الملائمة للطلاب والطالبات لمواصلة تعليمهم من أجل غد أفضل.