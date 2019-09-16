مكتوم بن محمد يقدم واجب العزاء لأسر شهداء الوطن

المصدر: وام

قدم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي واجب العزاء في شهيدي الوطن المغفور لهما صالح حسن صالح بن عمرو، وزايد مسلم سهيل العامري اللذين انتقلا إلى جوار ربهما أثناء أدائهما واجبهما الوطني.

وأعرب سموه - خلال زيارته اليوم خيم العزاء بمنطقة بني ياس بأبوظبي - عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين.. داعيا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن ينزلهما منازل الشهداء والأبرار والصالحين، ويسكنهما فسيح جناته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

كما قدّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، واجب العزاء لأسرتي الشهيدين المغفور لهما ناصر محمد حمد الكعبي، وسعيد أحمد راشد المنصوري، وذلك خلال زيارة سموه لخيم العزاء بمنطقتي الفوعة ومنازف بمدينة العين.

وأعرب سمو نائب حاكم دبي عن صادق عزائه ومواساته لذوي الشهيدين.. سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يتغمدهما بواسع رحمته ورضوانه ويسكنهما فسيح جناته ويلهم أهلهما وذويهما الصبر وحسن العزاء - إنّا لله وإنّا إليه راجعون.