سيف بن زايد يقدم واجب العزاء في الشهيدين علي الظنحاني وسيف الطنيجي

المصدر: وام

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم، واجب العزاء في شهداء الوطن الأبطال الذين استشهدوا نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية أثناء أدائهم واجبهم الوطني في أرض العمليات.

وقدم سموه واجب العزاء باستشهاد البطلين علي عبدالله أحمد الظنحاني وسيف ضاوي الطنيجي، خلال زيارته اليوم لمجلسي العزاء في دبا الفجيرة ومنطقة الحنية بإمارة الفجيرة.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن ينزلهما منازل الشهداء والأبرار، وأن يسكنهما فسيح جناته، ويلهم ذويهما الصبر والسلوان.