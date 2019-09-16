"طرق دبي" تَطّلعُ على تصنيع معدات قطارات مسار2020

المصدر: البيان الإلكتروني

زار وفد فني من هيئة الطرق والمواصلات مصنعا ً للقطارات تابعاً لشركة ألستوم في جمهورية بولندا، للاطلاع على سير العمل في تصنيع معدات قطارات مشروع مسار2020، وذلك حسب الخطة الموضوعة من قِبل الهيئة والجدول الزمني لتسليم القطارات الخاصة بهذا المشروع.

وأوضح عبد المحسن إبراهيم يونس، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات، أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص الهيئة على التأكد من تطبيق أعلى مستويات ومتطلبات الجودة في تصنيع هذه العناصر الأساسية في مشروع مسار2020 ومطابقة المواد المستخدمة مع مواصفات ومتطلبات المشروع، مشيراً إلى أنه يتم اختيار المواد المُصَنّعة لمعدات وأجزاء قطارات مشروع 2020 من أفضل الموردين وبجودة تخضع لمعايير دولية صارمة حرصاً على تطبيق أعلى مستويات السلامة في جميع مراحل المشروع، الذي يُعَدُّ نقطة تحوّل في توسيع وتطوير شبكة المواصلات العامة في دبي وارتباط اسم هذا المشروع بالحدث العالمي الكبير وهو معرض إكسبو2020 الذي ستنظّمه إمارة دبي.

وأضاف: إن الهيئة تقوم بتنظيم العديد من الزيارات المصنعية لعدد من البلدان التي يتم فيها تصنيع مختلف المواد الخاصة بالمشروع للتأكد من جودة الأعمال ومطابقتها للمواصفات المشروع والالتزام بمواعيد التسليم.