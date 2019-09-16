اللجنة الوطنية للانتخابات تعتمد قائمة المرشحين النهائية

المصدر: البيان الإلكتروني

اعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019، وذلك بعد اعتماد جميع الانسحابات التي تم التقدم لها للجنة الوطنية للانتخابات.

وأكدت اللجنة أن عدد المرشحين في القائمة النهائية لعضوية المجلس الوطني وصل إلى 479 مرشحاً ومرشحة، والذين يحق لهم مواصلة دعايتهم الانتخابية وبرامجهم الانتخابية والتواصل مع الناخبين.

وذكرت اللجنة أنه بعد الاعتماد النهائي للقائمة وحسب التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، فإنه لا يحق لأي مرشح لعضوية المجلس التقدم بطلب انسحاب، داعيةً جميع المرشحين إلى التقيد بالبرامج الانتخابية التي تم تقديمها إلى لجان الإمارات.

كما جددت اللجنة دعوتها للمرشحين للتقيد بالتعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي لتفادي ارتكاب أية مخالفات، قد تقود إلى اتخاذ عقوبات وإلغاء طلب الترشح والحيلولة دون مواصلة المرشح لبرنامجه الانتخابي.